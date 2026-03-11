IEA petrol fiyatlarına karşı tarihin en büyük rezerv satışını önerdi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma planını gündeme aldı.

Önerilen miktar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 2022’de piyasaya sürülen 182 milyon varili aşarak bugüne kadarki en büyük serbest bırakma olacak.

IEA, dün üye ülkelerle olağanüstü toplantı düzenledi ve bugün oylama yapılacak. Wall Street Journal'a göre 32 üyenin hiçbirinin itiraz etmemesi durumunda öneri kabul edilecek; ancak tek bir ülkenin karşı çıkması bile planı erteleyebilecek.