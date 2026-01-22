IEA/Birol: Bu yapılırsa Türkiye hem kendisi hem de dünya için alternatif sunabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarının bu yıl da makul seviyelerde seyredeceğini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan Birol, petrol fiyatlarındaki seyri değerlendirdi.

"Türkiye gibi ülkeler için güzel bir haber"

Birol "2025'te petrol ve doğalgaz fiyatlarının aşağı, bakırın yukarı gideceğini söylemiştim. Petrol 2025'te yüzde 20'lik düşüş yaşadı. Doğalgaz da yüzde 25'lik düşüş yaşadı. Elektrik talebi arttığı için bakıra olan talebin artacağını tahmin etmiştik, o da yüzde 45 arttı. Dünyada çok fazla jeopolitik gerilim olmasına rağmen petrol düştü. Çünkü dünyada çok fazla petrol üretimi var. Bu da fiyatları aşağı baskılayacak. Arz fazlası var. Çok büyük bir jeopolitik bir gelişme olmazsa bu yıl da fiyatların makul seviyelerde olacağını düşünüyoruz. Türkiye gibi ülkeler için güzel bir haber." ifadelerini kullandı.

"Türkiye kritik minerallerde alternatif sunabilir"

Türkiye için doğalgazın önemine değinen Birol, "Geçmişte tek bir ülkeye bağlılığımız vardık ama son yıllarda doğru adım attık bunu çeşitlendirdik. Yumurtaların hepsini aynı sepete koymuyoruz. Kritik mineraller burada en önemli konulardan bir tanesi. Başka ülkelerde kritik mineraller üretilebilir mi diye düşünülüyor. Bizde de önemli bir rezerv bulunduğu açıklandı. Bu işlenirse Türkiye bu konuda hem kendisi hem de dünya için alternatif sunabilir" dedi.

Avrupa'da enerjide kriz kapıda mı?

"Avrupa için enerjide risk görüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Birol şunları kaydetti: "Bu kış gerçekten soğuk. Rusya'nın gazı kesiliyor ama başka ülkelerden çok fazla gaz geliyor. Avrupa Rusya'dan alamadığı gazı başka ülkelerden ikame edebilir. Avrupa için şu anda çok büyük bir tehlike yok."

"Enerji güvenliği Davos'ta hiç bu kadar gündem olmamıştı"

Davos Zirvesi'ne yönelik değerlendirme yapan Birol "Enerji güvenliği Davos'ta hiç bu kadar gündemde olmamıştı. Enerjiyle jeopolitik her zaman iç içedir. Jeopoliik gelişmeler karabasan gibi enerji sektörünün üzerinde. Şu anda olmasa bile önümüzdeki yıllarda ciddi bir risk olabilir" diye konuştu.