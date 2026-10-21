İklim krizinde kritik eşik: Türkiye için hangi uyarılar yapıldı?

Rapora göre Türkiye, G20 içinde emisyonları hâlâ artış eğiliminde olan ülkeler arasında yer alıyor.

Rapora göre Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının 2025 yılında yaklaşık 24,4 milyon ton CO₂ eşdeğeri arttığı tahmin ediliyor.

Buna karşın Türkiye'nin 2035 için açıkladığı 643 milyon tonluk emisyon hedefi, mevcut politikalar altında beklenen emisyon seviyesinin üzerinde kalıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre UNEP, Türkiye'nin ilave iklim politikaları geliştirmeden de mevcut hedefini karşılayabileceğini, bunun da hedeflerin emisyon azaltımı açısından sınırlı bir iddia düzeyine sahip olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

Diğer yandan birçok gelişmiş ekonomide emisyonlar düşüş patikasına girmiş durumda. Bu durum Türkiye'yi Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada gibi emisyonlarını azaltan ekonomilerden ayırıyor

Rapora göre bazı ülkelerde hedeflere ulaşmak için ilave çaba gerekirken, Türkiye'de mevcut eğilimler hedefe ulaşmak için yeterli görünüyor. Bu nedenle rapor, Türkiye'nin hedeflerinin emisyon azaltımı açısından sınırlı bir iddia düzeyine sahip olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Raporun dikkat çektiği bir başka nokta ise enerji politikalarındaki çelişki. Birçok ülke net sıfır emisyon hedefleri açıklamış olsa da aynı ülkelerin petrol, doğal gaz ve kömür üretimini artırmayı planladığı belirtiliyor.

UNEP, fosil yakıt üretim planlarının küresel iklim hedefleriyle uyumlu olmadığını ve bu durumun emisyon azaltım çabalarını zayıflattığını vurguluyor.

Buna karşın rapor, temiz enerji alanında önemli bir dönüşüm yaşandığına da işaret ediyor.

Buna göre 2025, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin küresel ölçekte ilk kez kömürü geride bıraktığı yıl oldu.

Yenilenebilir enerji üretimi 10.730 teravatsaat (TWh) ile dünya elektrik üretiminin %33,8'ini oluştururken, kömürden üretilen elektrik 10.476 TWh ve %33 seviyesinde kaldı.

UNEP, güneş ve rüzgar enerjisinin tek başına 2025 yılında yaklaşık 4,1 milyar ton CO₂ salımını önlediğini hesaplıyor.

Güneş ve rüzgâr enerjisindeki hızlı büyüme ile maliyetlerdeki düşüşün enerji dönüşümünü hızlandırdığı belirtiliyor.

Ancak UNEP, yenilenebilir enerjideki bu ilerlemenin küresel emisyonları Paris hedefleriyle uyumlu seviyelere indirmek için henüz yeterli olmadığını vurguluyor.

UNEP'e göre küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama fırsatı kaçırılmış olsa da en kötü senaryoların önüne geçmek hâlâ mümkün.