Indian Oil’ın tüp başına zararı küresel enerji krizini nasıl tetikliyor?

Küresel enerji piyasaları jeopolitik risklerin faturasını ödemeye devam ederken, Hindistan'ın en büyük devlet destekli akaryakıt ve enerji perakendecisi Indian Oil Corporation finans koridorlarında yankı uyandıran bir veri paylaştı. Şirket, Mayıs ayında yayımladığı güncel piyasa raporunda, hanehalkı için sübvanse edilen ev tipi sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüpü başına 6,39 dolar net zarar kaydettiğini duyurdu. Hükümetin enflasyonu dizginlemek adına iç piyasadaki perakende tüp fiyatlarını sabit tutma politikası, uluslararası maliyetlerin doğrudan şirketin omuzlarına yüklenmesine neden oldu. Bu devasa sübvansiyon yükü, akıllara 'Devlet destekli enerji devleri bu zararı ne kadar süre daha tolere edebilir?' sorusunu getirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık maliyetleri uçurdu

Zararın bu derece büyümesinin arkasında, Ortadoğu'da yaşanan askeri gerilimler ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın lojistik trafiğe kapanması yatıyor. Hindistan tükettiği LPG'nin yaklaşık yüzde 60'ını ithal ediyor ve bu ithalatın %90 gibi çok büyük bir kısmı doğrudan Ortadoğu ülkelerinden tedarik ediliyor. Bölgedeki tedarik zincirlerinin kırılması üzerine Indian Oil, enerji güvenliğini riske atmamak adına Nijerya, Angola, Umman ve Endonezya gibi alternatif rotalardan daha yüksek navlun bedelleriyle gaz tedarik etmek zorunda kaldı. Bu tedarik çeşitlendirmesi iç piyasada gazsız kalma riskini önlese de şirketin tedarik maliyetlerini tavan yaptırdı.

Enerji sübvansiyonları sürdürülebilir dönemin sonunda mı?

Hindistan hükümetinin halkı korumak adına uyguladığı fiyat tavanı politikası, kamu petrol şirketlerinde milyarlarca rupilik mali delikler açıyor. Indian Oil'ın birikmiş net negatif LPG tampon bakiyesi katlanarak büyümeye devam ederken, devletin sağladığı telafi ödemeleri de bu finansal açığı kapatmaya yetmiyor. Eğer uluslararası LPG fiyatlarındaki bu küresel yükseliş trendi devam ederse, şirketin üretim marjlarının daha da baskılanması ve bütçe dengelerini korumak adına yılın ikinci yarısında ev tipi tüp fiyatlarına kaçınılmaz bir zam dalgasının yansıması bekleniyor.