ING, petrol fiyat tahminlerini artırdı

ING, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının mayıs ve haziran aylarında kademeli olarak yeniden başlamasını, ancak yılın büyük bölümünde savaş öncesi seviyelerin altında kalmasını beklediğini açıkladı. Kurum, daha uzun sürecek normalleşme sürecinin depolama kısıtları nedeniyle durdurulan üretimin aşamalı şekilde yeniden devreye alınmasına imkân tanıyacağını belirtti.

ING, ayrıca olası altyapı hasarlarının üretim ve sevkiyatın savaş öncesi seviyelere dönüşünü daha da yavaşlatabileceğine dikkat çekti. Bu çerçevede banka, baz senaryosunda ICE Brent petrol için 2026 ikinci çeyrek ortalama fiyat beklentisini varil başına 96 dolardan 104 dolara yükseltti.

Kurum, stoklardaki güçlü erime ve petrol akışındaki yavaş toparlanmanın etkisiyle Brent petrolün 2026 dördüncü çeyrek ortalama fiyat tahminini de 88 dolardan 92 dolara revize etti.