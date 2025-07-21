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İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

İngiltere, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik 137 yeni yaptırım kararı aldı.

Haber Merkezi
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İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
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İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni yaptırımların Rusya'nın petrol gelirlerini kesintiye uğratacağı ve halihazırda zor durumda olan gölge filosunun daha büyük kısmını işlevsiz hale getireceği belirtildi.

Bu ülkeye yönelik 137 yeni yaptırımın, Rusya'nın gölge filo operasyonlarına baskıyı daha da artırdığı kaydedilen açıklamada, "Yaptırımlar, 2024 başından beri yasa dışı şekilde 24 milyar dolarlık kargo taşıyan filonun bir parçası olan 135 petrol tankerini doğrudan hedef alıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugünkü adımın Rusya'nın gölge filo petrol ticaretine imkan sağlayanlara yönelik baskıyı da artırdığı belirtilerek, 2 deniz taşımacılığı şirketinin de yaptırım listesinde yer aldığı bildirildi.

 

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