Irak, rafineri yağmasında çalınan parçaları geri aldı

Sudani, Salahaddin vilayetine bağlı Beyci ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Temasları kapsamında Beyci'deki rafineriye de giden Sudani, “Beyci Rafinerisi’nin atıl kalmasına neden olan çalınan malzemeleri resmi ve gayri resmi kanallar aracılığıyla Irak Kürdistan Bölgesi'nden güvenlik birimlerinin de koruması altında iade aldık.” dedi.

Sudani, geri getirilen parça ve malzemelerin söz konusu rafinerinin önemli ve büyük bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Günlük yaklaşık 150 bin varil petrol kapasiteli Beyci rafinerisini yakında çalıştıracaklarını ifade eden Sudani, bu rafinerinin yeniden çalıştırılmasıyla ülkeye petrol türevleri ithalatının azalacağını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ’ın 2015 yılında saldırıları sırasında söz konusu rafinerinin İran destekli Şii milislerce yağmalandığı iddia edilmişti. Rafineri, o zamandan beri çalışamaz durumdaydı.