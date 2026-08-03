Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda 1 yıl daha taşıma yapılacak

MEHMET KAYA / ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak’a yaptığı ziyaret sonrası 10 Temmuz’da bu yönde bir uzlaşma sağlandığını duyurmuştu. Türkiye, Temmuz 2025’te yayınlanan bir Cumhurbaşkanı Kararıyla, 27 Temmuz 2026 itibariyle Kerkük-Ceyhan arasındaki Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattından petrol taşıma anlaşmasını feshettiğini duyurmuştu. Geçen zamanda yürütülen görüşmeler sonrası, uzun vadeli anlaşma sağlanamadı ancak 1 yıllık uzatmayla süre kazanıldı. Temmuz ayı aynı zamanda yakın zamanda Kuzey’deki hükümet üzerinden yapılan anlaşmayla bu hattan taşınan petrol ve bunun bedeline ilişkin olarak Irak Hükümetinin açtığı tahkim davasında Türkiye'nin 1.4 milyar dolarlık tazminat ödeme kararı çıkmıştı. Hem boru hattı gelişmeleri hem de Basra Körfezinden başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak ticaret ve enerji koridoru projesi Kalkınma Yolu gelişmeleri uluslararası alanda yakından takip ediliyor.

Bakanlıkta imza töreni yapıldı

Bakanlıktan 1 Ağustos günü yapılan yazılı açıklamada, Türk Kamu BOTAŞ şirketi ile Irak’ın devlet kuruluşu SOMO ile Kerkük petrollerini üreten devlet şirketi NOC (SOMO: State Organization for Marketing of Oil / NOC: North Oil Company)’un rol alacağı, boru hattından günlük 750 bin varillik bir kapasitenin bu iki şirkete tahsis edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin Türkiye’ye geçen hafta yaptığı ziyarette de konunun gündeme geldiğini vurgulandı. Aynı açıklamada, TPAO’nun, BP’nin Kerkük petrol sahalarını geliştirme amaçlı proje şirketine yüzde 15 ortak olmasının önemine vurgu yapılarak, bu proje şirketinin 3 milyar varil petrol eşdeğeri hidrokarbon hedefi olduğu hatırlatıldı.