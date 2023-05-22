Irak'ta petrol üretimi geriledi
Kerkük Ceyhan boru hattından petrol sevkiyatı hâlâ yapılmazken, Irak Kürt bölgesel yönetimindeki petrol üretimi düştü.
Irak'ın kuzeyinde çıkarılan petrolü Ceyhan terminaline taşıyan Kerkük Ceyhan boru hattından ham petrol sevkiyatının yeniden ne zaman başlayacağı netleşmezken, Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesel yönetiminin petrol üretimi düşmeye devam ediyor.
Türkiye, tahkim mahkemesinin aleyhine aldığı tazminat kararının ardından Irak'ın talebi üzerine Kerkük Ceyhan hattından petrol sevkiyatını 25 Mart'ta durdurmuştu. Hat, Irak'ın başlıca petrol ihracat kaynaklarından biri.
İşletmeci Genel Energy'nin sözcüsü, günde 4,500 varil petrol üreten Taq Taq sahasında artık üretim yapılmadığını açıkladı.
Konuya yakın bir kaynak, Khurmala petrol sahasından yapılan üretiminin günde yaklaşık 50 bin varile düştüğü bilgisini verdi.
Irak, geçen hafta yaptığı açıklamada hattın tekrar açılması için Türkiye'den talepte bulunduğunu, petrol akışının Cuma günü başlamasını beklediğini belirtmişti.
Kaynak, Irak'ın kuzeyinden petrol akışının yeniden başlatılması talebine Türkiye'nin henüz cevap vermediğini belirtti.