İran ile Körfez ülkeleri arasındaki toplantı ertelendi, petrol arzı endişeleri arttı

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Petrol fiyatları yükseldi

Piyasaların pazartesi günü yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş görüldü. Suudi Arabistan’ın petrol arzına yönelik risklerin artması, piyasalarda arz endişelerini güçlendirdi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, cuma günü insansız hava aracı saldırılarında hasar gören yaklaşık 1.200 kilometrelik Doğu-Batı petrol boru hattını hafta sonu boyunca kapalı tuttu.

Diplomasi trafiğinde kritik erteleme

Kısa vadede diplomatik çözüm sağlanacağına yönelik umutlar, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi’nin pazar gecesi yaptığı açıklamayla zayıfladı.

Albusaidi, pazartesi günü yapılması planlanan bölgesel toplantının “uzlaşı sağlanması amacıyla” ertelendiğini duyurdu.

İran toplantıya katılacağını açıklamıştı

İranlı yetkililer daha önce Körfez’deki Arap ülkeleriyle yapılacak toplantıya katılacaklarını açıklamıştı. Tahran yönetiminin, Umman ile Hürmüz Boğazı’ndan geçen deniz taşımacılığı güzergâhlarının yönetimine ilişkin vardığı anlaşmayı toplantıda sunması bekleniyordu.

İran’ın Fars haber ajansı da bir İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, toplantının bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine Tahran ve Maskat’ın ortak kararıyla ertelendiğini bildirdi.

Yeni tarih için görüşmeler sürecek

İranlı yetkili, toplantının gerçekleştirilebilmesi için uygun bir tarihin belirlenmesi konusunda İran’ın Umman ile koordinasyon sağlayacağını söyledi.

Toplantının ertelenmesi, Suudi Arabistan’ın Orta Doğu petrolünün Hürmüz Boğazı kullanılmadan taşınmasını sağlayan ana güzergâhlardan biri olan Doğu-Batı petrol boru hattını kapalı tuttuğu döneme denk geldi. Bu gelişme, bölgedeki gerilimin küresel petrol arzına yönelik risklerini yeniden gündeme taşıdı.