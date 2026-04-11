İran savaşı petrol şokunu fiyatlarda göründüğünden daha derin hale getirdi

New York Times’ın haberine göre, İran ile yaşanan savaş küresel petrol arzında önemli kesintilere neden oldu. Küresel arzın en az yüzde 10’unun devre dışı kaldığı tahmin edilirken, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan güvenlik risklerinin sevkiyatları ciddi şekilde sınırladığı belirtildi.

Haberde, vadeli petrol fiyatlarının yaklaşık 109 dolar seviyesinde seyrettiği, buna karşın fiziki petrol piyasasında fiyatların yaklaşık 145 dolara ulaştığı ifade edildi. Bu farkın son 20 yılın en yüksek seviyelerinden biri olduğu kaydedildi.

Vadeli fiyatların geleceğe yönelik beklentileri yansıttığı, fiziki fiyatların ise gerçek teslimat maliyetlerini gösterdiği belirtilirken, iki piyasa arasındaki farkın olağan dışı şekilde açıldığı aktarıldı.

Büyük miktarda petrol, Körfez bölgesinde sıkıştı

Tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişte zorlanmasının arzı daralttığı, şirketlerin güvenlik riskleri nedeniyle sevkiyatları durdurduğu ve büyük miktarda petrolün Körfez bölgesinde sıkıştığı ifade edildi.

Küresel etkiler kapsamında, Asya’daki bazı ülkelerde yakıt sıkıntısı yaşandığı ve bazı bölgelerde benzin istasyonlarının yakıt veremediği belirtildi. Enerji krizinin günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri etkilediği kaydedildi.

Öte yandan, ateşkes açıklamasının ardından fiyatlarda kısa süreli bir gerileme görülse de sahadaki arz sorunlarında önemli bir değişiklik olmadığı ve küresel petrol piyasasında sıkışıklığın sürdüğü ifade edildi.