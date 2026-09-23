İran savaşı uzarsa petrol fiyatları fırlayabilir: Bank of America’dan petrol için 150 dolar uyarısı

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“Piyasada hızlı normalleşme beklenmiyor”

Francisco Blanch liderliğindeki Bank of America stratejistleri, alternatif taşıma güzergahları ile Hürmüz Boğazı'ndan eskortlu tanker sevkiyatlarının arz açığının bir bölümünü telafi ettiğini belirtti.

Ancak enerji altyapısında meydana gelen hasar ve artan jeopolitik gerilim nedeniyle petrol piyasasında hızlı bir normalleşme beklenmediği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin ciddi ölçüde kısıtlanmasının yanı sıra İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları da bazı operasyonların geçici olarak durmasına yol açtı.

Petrol fiyatları yeniden 100 doların altına indi

Arz endişelerine rağmen Brent petrol salı günü 100 doların, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) ise 90 doların altına geriledi.

Fiyatlardaki düşüşte Saudi Aramco'nun Doğu-Batı Boru Hattı'ndaki faaliyetlerini yeniden başlatması etkili oldu. Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'ndan petrol sevkiyatlarının yeniden başlayabileceğine ilişkin gelişmeler de piyasadaki arz endişelerini hafifletti.

Banka 2026 tahminini 95 dolara çıkardı

Bank of America, küresel petrol piyasasındaki risklerin artması nedeniyle 2026 Brent petrol fiyat tahminini 83 dolardan 95 dolara yükseltti.

Banka, Brent petrolün 2027 yılında ise ortalama 80 dolar civarında işlem görmesini bekliyor.

Bununla birlikte stratejistler, stratejik petrol stoklarındaki düşüşün ve piyasadaki kısa vadeli arz sıkışıklığının önemli riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

Arz kesintileri uzarsa 150 dolar senaryosu

Bank of America stratejistlerine göre mevcut enerji fiyatları, gelir ve enflasyona göre düzeltildiğinde hâlâ görece karşılanabilir seviyelerde bulunuyor. Ayrıca küresel ekonomik büyümede henüz belirgin bir yavaşlama görülmediği belirtildi.

Ancak petrol arzındaki kesintilerin 2027 baharına kadar sürmesi veya enerji altyapısındaki hasarın daha da büyümesi halinde fiyatların çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği değerlendirildi.

Bu durumda küresel petrol talebini dengelemek için Brent petrolün yakın vadeli kontratlarının 150 doların oldukça üzerine çıkması gerekebileceği ifade edildi.

Hürmüz'de günlük 4-8 milyon varillik arz kaybı

Bank of America'nın hesaplamalarına göre ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk döneminde Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen ham petrol arzında günlük yaklaşık 14 milyon varillik kayıp yaşandı.

Son dönemde ise Hürmüz Boğazı kaynaklı arz kaybının günlük ortalama 4 milyon ila 8 milyon varil seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu tablo, savaşın süresi ve enerji altyapısına yönelik yeni saldırıların petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki yönü açısından belirleyici olabileceğine işaret ediyor.