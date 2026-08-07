İran ve Umman'ın Hürmüz hamlesi petrol fiyatlarını hareketlendirdi: Petrol yükselişe geçti

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Petrol fiyatları, cuma günü yükselişini sürdürdü. Yükselişte, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yürütülen görüşmelerde gündeme gelen yeni öneri etkili oldu.

İran'ın, "düşmanca" olarak nitelendirilen gemilerin boğazdan geçişinin yasaklanmasını ve belirlenen kuralları ihlal edenlere ağır para cezaları uygulanmasını önermesi, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarına destek sağladı.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1,2 yükselerek varil başına 83,48 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 1,1 değer kazanarak 78,84 dolardan işlem gördü.

Brent petrol 80 doları aştı: Diplomasi umudu yerini yükselişe bıraktı

Hafta başında ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle gerileyen petrol fiyatları, yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Uluslararası referans niteliğindeki Brent petrol, perşembe günü 80 doların üzerine çıkarak 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez bu seviyenin üzerinde işlem gördü. Fiyatlardaki toparlanma, piyasalarda arz güvenliğine ilişkin endişelerin yeniden öne çıktığına işaret etti.

Analist: Temkinli bekleyiş petrol fiyatlarını destekliyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelere ihtiyatlı yaklaştığını belirterek, daha önce de benzer uzlaşma girişimlerinin kısa sürede sonuçsuz kaldığını hatırlattı.

Waterer, piyasanın yeni bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğini tamamen normale döndüreceğine henüz tam olarak ikna olmadığını söyledi.

"Piyasalardaki bu temkinli yaklaşım, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi şimdilik sınırlıyor." diyen Waterer, jeopolitik risklerin enerji piyasaları üzerindeki etkisini koruduğunu vurguladı.

İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni yasa hazırlığı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Parlamentosu'ndaki bir komisyon, ABD, İsrail ve "düşmanca" olarak nitelendirilen diğer ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasaklamayı öngören bir yasa tasarısını ele alıyor.

Tasarı kapsamında, belirlenen kuralları ihlal eden gemilere taşıdıkları yükün değerinin yüzde 20'sine kadar para cezası uygulanması da planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesi halinde, küresel enerji ticareti ve deniz taşımacılığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı için geçiş ücreti anlaşmazlığı

Reuters'ın daha önce aktardığı bilgilere göre İran, Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden taşıdıkları yükün değerinin yüzde 5 ila 7'si arasında geçiş ücreti alınmasını talep ediyor.

Umman ise yaklaşık yüzde 3 seviyesinde bir geçiş ücreti uygulanmasını savunurken, ABD boğazdan yapılan geçişlerde herhangi bir ücret alınmasına karşı çıkıyor. Taraflar arasındaki görüş ayrılıkları, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin müzakerelerin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Yaptırımlar ve bölgesel gerilimler piyasaların gündeminde

Sektörden dört kaynak, ABD yaptırımları ile sigorta sözleşmelerinde yer alan kısıtlayıcı hükümler nedeniyle Hürmüz Boğazı için önerilen yeni geçiş sisteminin hayata geçirilmesinin oldukça güç olduğunu belirtti.

Bölgedeki tansiyonu artıran bir diğer gelişmede ise İran destekli Husiler, perşembe günü Yemen'in Marib ve Hadramut bölgelerindeki "Suudi konuşlanmalarını" füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Trump: İran ile savaş yakında sona erebilir

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile devam eden savaşın yakında sona ereceğine inandığını söyledi. Trump'ın açıklamaları, taraflar arasında diplomatik çözüm ihtimaline yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.