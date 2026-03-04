İran’dan doğalgaz gelmezse risk “şimdilik” sınırlı kalacak

MEHMET KAYA / ANKARA

BOTAŞ’tan, 2 Mart günü yapılan açıklamada Türkiye’nin doğalgaz kaynağı çeşitlendirmesini yaptığı, risk olmadığı belirtildi. Aynı günün akşam saatlerinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilere ‘kesinti olması halinde bir arz riski doğabileceğini’ söyledi. EKONOMİ, geçmişte BOTAŞ’ta üst yönetim pozisyonunda görev yapmış, halen doğalgaz ve petrol piyasalarına yönelik çalışmalarına devam eden Ali Arif Aktürk ve Gökhan Yardım ile Türkiye’nin bu ülkeden doğalgaz tedariğindeki riskleri konuştu.

Her ikisi de İran’dan alınan gazın yoğun biçimde kullanıldığı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Mersin için bir risk olduğunu vurguladılar. Uzmanlar, fiili olarak gaz akışı dursa da Hatay Dörtyol’da bulunan gazlaştırma gemisinin (FSRU) sıvılaştırılmış doğalgazı gazlaştırarak, bu bölge için yeterli kapasiteyi oluşturabildiğini ancak hava koşulları, gaz kargosu bulma gibi çeşitli nedenlerden kaynaklı hassas ve riskli bir operasyonun söz konusu olacağını belirttiler.

Gökhan Yardım: Kesinti olacağını zannetmiyorum

BOTAŞ Eski Genel Müdürlerinden, ADG Anadolu Yönetici Ortağı Gökhan Yardım EKONOMİ’ye yaptığı değerlendirmede, çok geniş bir alanda etki olabileceğini, bunlar saklı kalmak kaydıyla, bölgenin sadece petrol ve doğalgaz ile değerlendirilmesinin ötesinde, gübre üretim hammaddesi gibi çeşitli ürünler için girdi sağladığını vurguladı. Bunlardan gübreye işaret eden Yardım, bu alanda da fiyatların yükselebileceğini söyledi.

Yardım, Türkiye’nin gaz tedariği bağlamında, “Endişeli olmaya gerek yok. Takip ediyorum, (Türkiye’ye) LNG kargoları geliyor. Belki maliyetler artar, fiyatlara yansır ama onlar da kısa sürede yansıtmazlar ama bu (savaş) uzun sürerse o zaman maliyetleri yansıtırlar" dedi. İran’ın gaz üretme ve ulaştırma altyapısının zarar görmesi halinde dahi, Türkiye’nin Hatay Dörtyol’daki FSRU kapasitesinin o bölgenin ihtiyacını karşılayabileceğini söyleyen Yardım, “Artık havalar yavaş yavaş ısınıyor. Bizim o Körfezden Katar’dan sıvılaştırılmış gaz alımımız yok takip ettiğim kadarıyla. Ben kesinti-kısıntı ya da ciddi bir problem olacağı kanısında değilim" diye konuştu.

Ali Arif Aktürk: Türkiye’nin İran anlaşması stratejik, şu anda soruların yanıtı yok

BOTAŞ Eski Gaz Alım Daire Başkanı ve enerji uzmanı Ali Arif Aktürk de, Sivas’tan Mersin’e kadar uzanan hattın İran’dan gelen doğalgazı kullandığını hatırlatarak, Türkiye’nin İran’dan gaz alımına yönelik anlaşmadan vazgeçmek istemeyeceğini vurguladı. Aktürk, “O anlaşma, stratejik bir anlaşma yani Türkiye’nin vazgeçme lüksü yok. Amerika bastıracaktır oradan gaz almayın diye” yorumunu yaptı. Siyasi belirsizliğe değinen Aktürk, "Bu soruların yanıtı yok henüz. Bir belirsizlik var. Bu kışı herhalde atlattık. Çünkü bizim sıkıntımız soğuk kış günlerinde. Yazın hiçbir sorunumuz olmaz, atlatırız ama önümüzdeki kış için göreceğiz” diye konuştu.

Dörtyol FSRU tesisinin ihtiyacı karşılamasında hava ya da başka bir olumsuz koşul nedeniyle riskli bir operasyonun olacağını belirten Aktürk, TANAP ya da Mavi Akım gibi mevcut boru hatlarından da erişimin şu anda mümkün olmadığını belirtti. Geçmişte planlanan Batı şebekesindeki Konya hattının Mersin’e bağlanmasının planlandığını ancak coğrafi zorluk ve maliyet nedeniyle yapılmadığını hatırlatan Aktürk, “Eğer o loop tamamlanmış olsaydı, en azından İzmir’deki enerji terminallerinden ya da yukarıdan Türk Akım’dan gelen gazı oraya sağlardı" dedi.

Boru hattı zarar görürse?

İran’ın gaz üretim saha ve tesislerinin, boru hattının saldırılarda zarar görmesi ise en önemli potansiyel risk olarak ortada duruyor. Türkiye yıllık 10 milyar metreküp olarak 1996 anlaşmasına dayalı olarak 2001’den itibaren bu ülkeden boru hattı aracılığıyla doğalgaz alımına başladı. 2025 Temmuz ayındaki anlaşma ile de Türkmenistan’dan yıllık 2 milyar metreküp miktarında İran üzerinden swap (değiş-tokuş) modeliyle gaz alım anlaşması imzalandı. İran ile gaz anlaşması bu yılın Temmuz ayında sona erecek. Taraflar arasında yeni anlaşma için hazırlıkların devam ettiği bir zamanda saldırı gerçekleşti.