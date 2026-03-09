İran’dan piyasaları sarsacak petrol fiyatı uyarısı

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılarının sürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkabileceği uyarısı geldi.

Hafta sonu fiyatlar 2022’den bu yana ilk kez 100 doların üzerine yükselirken, yeni hafta başlarken 110 doları da aştı.

İsrail’in Tahran’daki bir rafinerideki depolama tanklarını vurması, rejimin araç sahiplerine yakıt kısıtlaması getirmesine yol açtı. İran’ın Khatam el-Enbiya Merkez Karargâhı sözcüsü devlet televizyonu IRIB’e yaptığı açıklamada, "Eğer varil başına 200 doların üzerindeki petrol fiyatlarını tolere edebiliyorsanız, bu oyuna devam edin" ifadelerini kullandı.