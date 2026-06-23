İran’la barış sinyalleri petrolü düşürdü, fiyatlar yeniden yatayda

Petrol fiyatları, İran savaşına ilişkin barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığına yönelik sinyallerin etkisiyle önceki işlem gününde yüzde 3'ün üzerinde geriledikten sonra yeni seansta yatay bir görünüm sergiledi.

Brent petrol, pazartesi günü son bir haftanın en sert günlük kaybını kaydetmesinin ardından varil başına 78 dolar seviyelerinde dengelenirken, ABD ham petrolü (WTI) ise 74 doların üzerindeki seyrini korudu.

Tahran'a ekonomik can suyu

İsviçre’de yürütülen ve “verimli” olarak nitelendirilen görüşmeler gerekçe gösterilerek verilen 60 günlük lisans, İran’ın belirli petrol ve petrol ürünlerini ihraç etmesine olanak tanırken, Tahran ekonomisine de önemli bir nefes alma alanı sağlıyor.

ABD-İran görüşmelerinde ilk ilerleme, nükleer denetim konusunda anlaşmazlık

ABD ve İran heyetleri, şubat sonunda başlayan çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan kalıcı bir anlaşma için gerçekleştirilen ilk tur görüşmelerde ilerleme sağlandığını bildirirken, taraflar arasında bazı anlaşmazlıkların sürdüğü görüldü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın ülkeye nükleer denetçilerin girişine izin vermeyi kabul ettiğini öne sürerken, Tahran yönetimi bu iddiayı reddetti.

Muafiyet kararı piyasayı rahatlattı: İran petrolü yeniden akışta

Muafiyet kararı, ABD’deki rafineriler dahil olmak üzere birçok alıcının İran petrolü satın alıp ödemesini yapabilmesine olanak tanıyor. Ancak bazı şirketlerin olası yaptırım ve itibar riskleri nedeniyle temkinli davranabileceği belirtiliyor. Bu süreçte Basra Körfezi’nden petrol arzı da artış gösterirken, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üreticiler enerji sevkiyatını sürdürmek için alternatif ihracat güzergâhları geliştirdi. İran ise son bir haftada 30 milyon varili aşan petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.

Piyasaların gözü Hürmüz’de: Nükleer müzakereler ve güvenlik endişeleri sürüyor

Görüşmeler devam ederken, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin uzun ve zorlu geçmesi bekleniyor. Öte yandan, Lübnan’da İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin geleceği ile Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin güvenli biçimde yeniden sağlanması da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Daha önce boğazdaki geçişlerin neredeyse durma noktasına gelmesi, enerji arzında aksamalara yol açarak küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden olmuştu.

Katar, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi’ne daha fazla boş LNG tankeri yönlendiriyor. Bu gelişme, stratejik su yolundaki deniz trafiğinin kademeli olarak normalleşmeye başladığına dair işaretlere bir yenisini ekliyor.