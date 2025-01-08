İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi yılbaşı gecesinde rekor kırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi hazırlıklarının da etkisiyle yılın son günü 11.00-19.00 saatlerinde elektrik tüketimi yüksek seviyelerde seyretti.

10 milyonun üzerindeki nüfusu ile birçok Avrupa ülkesinden daha büyük olan ve dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul Avrupa Yakası'nda yeni yılın enerjisi yüksek oldu.

Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ'ın verilerine göre, 2024'ün son günü elektrik tüketimi 84 milyon kilovatsaat ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bir önceki yıl aynı gün gerçekleşen 59,8 milyon kilovatsaatlik tüketim ile kıyaslandığında ise elektrik kullanımının yüzde 40,46 arttığı görüldü.

Öte yandan 2025'in ilk günü de elektrik tüketimi 68,1 milyon kilovatsaat ile son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul Avrupa Yakası'nda yeni yılda kesintisiz, güvenli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti hedefi ile faaliyet gösteren BEDAŞ, 31 Aralık günü personel sayısını yüzde 36 artırarak ekiplerini güçlendirdi. Arıza, onarım ve bakım ekipleri, olası enerji problemlerine anında müdahale için 7/24 sahada hazır bulundu.

Ayrıca 29 Aralık -1 Ocak tarihlerinde yatırım kaynaklı planlı bakım çalışmalarına ara verilirken, olası arızalara müdahalenin uzun sürmesi durumunda devreye girmesi için mobil jeneratörler de işletme lokasyonlarında hazır bekletildi.

Yılbaşı gecesi otel ve eğlence mekanlarındaki yoğunluk dikkate alınarak operasyon merkezinde görevli personeller tarafından bu bölgelerin anlık yük takibi yapıldı.