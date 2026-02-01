İstanbul'da yarın 21 ilçede elektrikler kesilecek

BEDAŞ, yürütülen çalışmalar nedeniyle yarın sabah erken saatlerden itibaren Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer ve Fatih başta olmak üzere çok sayıda ilçede elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Yetkililer, bazı bölgelerde kesintilerin 7–9 saat sürebileceğini, ayrıca iki ilçedeki belirli mahallelerde elektriğin gece yarısından sonra kesileceğini ve sabaha kadar verilemeyeceğini açıkladı.

Elektrik kesinti uygulanacak ilçeler

Küçükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Sarıyer, Arnavutköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Şişli, Esenler, Beyoğlu, Sultangazi, Esenyurt, Fatih, Beylikdüzü, Bağcılar, Kağıthane, Avcılar, Başakşehir ve Güngören. Kesintiler çalışmanın kapsamına göre bazı mahallelerde yaklaşık 9 saat sürebilecek.

Çalışmaların yürütüleceği bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları öneriliyor. Kesinti programına ilişkin detaylı ilçe ve mahalle bazlı liste ile saat bilgilerine BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.