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İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda GES yatırımı başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı otopark alanları güneş enerjisi panelleri ile kaplanıyor. Proje tamamlandığında, havalimanının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 25’inin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

Haber Merkezi
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda GES yatırımı başladı
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Adnan Menderes Havalimanı’nda kapalı ve açık otopark alanlarında üç aşamalı çalışmalar yürütülecek ve toplamda 10.200 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirilecek. 2025 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanan santral, 5,9 MW kapasiteye sahip olacak. Yıllık 10 milyon kWh enerji üretimi hedeflenirken, bu üretim sayesinde 660 hanenin bir yıllık kullanımına eşdeğer 4 bin 592 ton emisyon azaltılacak.

"Başladığımız GES projesiyle Adnan Menderes Havalimanı’nın yenilebilir enerji kullanımını önemli ölçüde artıracağız”

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye’de eko-inovasyon ödülü alan ilk havalimanı ve Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında karbon-nötr sertifikasına sahip. TAV Havalimanları olarak, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030’da tüm operasyonlarımızın karbon-nötr olmasını ve en geç 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Başladığımız GES projesiyle Adnan Menderes Havalimanı’nın yenilebilir enerji kullanımını önemli ölçüde artıracağız” dedi.Çalışmadan havalimanı operasyonlarının en az seviyede etkilenmesi için proje üç aşamada yürütülecek. İlk aşamada iç hatlar katlı otoparkın dördüncü katı, ikinci aşamada iç ve dış hatlar açık otopark alanları, üçüncü aşamada ise dış hatlar katlı otoparkın dördüncü katı kontrollü bir şekilde yolcuların kullanımına kapatılacak.

Yolcular, süreçle ilgili bilgilere havalimanında yer alacak bilgilendirme afişleri ve yönlendirme işaretleri aracılığıyla ulaşabilecek. Proje hakkındaki güncel bilgilere ise adnanmenderesairport.com web sitesinden ve havalimanının sosyal medya hesaplarından erişilebilecek. Otopark kullanımıyla ilgili soruları olan yolcular, otopark bilgi işlem merkezi veya web sitesindeki iletişim hatları üzerinden destek alabilecekler.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2024’ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 9,9 milyon yolcuya hizmet verdi.

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