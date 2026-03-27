Japonya arz krizine karşı kömür kullanımını artırmayı planlıyor

Japonya Sanayi Bakanlığı, Nisan ayında başlayacak olan gelecek mali yıl boyunca kömürle çalışan elektrik üretimi kullanımını artırmayı teklif etmeyi planlıyor.

Cuma günü yayınlanan bir belgede yer alan bilgilere göre, söz konusu plan ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı üzerinde yarattığı belirsizlik nedeniyle gündeme alındı.

Hükümete sunulacak olan belgeye göre, termik santrallerde artan kömür kullanımının bir sonucu olarak, yıllık LNG tüketiminin yaklaşık 500 bin ton azaltılabileceği öngörülüyor.