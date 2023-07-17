Japonya’dan ‘acil rezerv’ hamlesi

Japonya, doğal gazda gelecekteki sıkıntıları önlemek ve fiyatları dengelemek için petrol sektöründeki acil rezervlere benzer bir küresel rezerv oluşturulmasını önermeyi planlıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre Japon hükümeti, Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) üye ülkeler için bir doğal gaz stoklama çerçevesi oluşturmasını önermek için bir teklif sunacak. Kaynaklar, Japon hükümetinin teklifinin salı günü Tokyo'da düzenlenecek bir konferansta açıklanacağını da ifade ettiler.

Japon hükümet, gaz rezervi oluşturulması önerisinin Şubat ayında yapılacak IEA bakanlar toplantısının gündemine dahil edilmesini hedefliyor.