Jeopolitik gerilim fiyatları yukarı taşıdı: Petrol, kritik ABD enflasyon verisi öncesi yükseldi

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Petrol, artan jeopolitik gerilim ve ABD’nin kritik enflasyon verisi öncesinde çarşamba günü yükselirken, Asya borsalarında temkinli seyir öne çıktı.

Petrol fiyatları temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyede

ABD ham petrolü yüzde 0,89 artışla 83,94 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,78 değer kazanarak 89,60 dolara çıktı. Her iki gösterge de salı günü 1 doların üzerinde yükselerek 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.

Petrol fiyatlarında jeopolitik gerilim etkisi

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona ereceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliğin artması etkili oldu. Yemen'deki İran yanlısı Husiler ile ABD'nin deniz taşımacılığına yönelik ayrı saldırılar düzenlediği bildirildi.

Husilerin saldırısında 4 mürettebat hayatını kaybetti

Husilerin salı günü düzenlediği saldırıda Mısır'a ait bir geminin dört mürettebatının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı, 28 Şubat'ta başlayan İran savaşı sonrasında Husilerin deniz taşımacılığına yönelik saldırılarında kaydedilen ilk can kaybı oldu.

Asya piyasalarında gözler ABD enflasyon verisinde

Asya piyasalarında yatırımcıların odağında, ABD'nin temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yer aldı. Verinin, Fed'in gelecek ay faiz artırıp artırmayacağına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Piyasalarda Fed'in faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlanıyor.

ABD'de temmuz enflasyonunun yüzde 3,4'e gerilemesi bekleniyor

Anketlere göre, ABD'de tüketici fiyatlarının temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,4'e gerilemesi bekleniyor.