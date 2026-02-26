Jeopolitik riskler gaz fiyatlarını yukarı çekebilir

Rabobank analistlerine göre, petrol fiyatlarını yükselten jeopolitik riskler doğal gaz için de yukarı yönlü baskı yaratıyor. Avrupa’ya yönelik uzun vadeli LNG ve boru hattı tedariklerinin bir kısmının petrole endeksli olması bu etkiyi güçlendiriyor. Keskin bir petrol rallisi, petrol endeksli LNG fiyatlarını artırabileceği gibi, İran’ın Körfez enerji altyapısına yönelik saldırıları özellikle Katar LNG’sini hedef alması halinde piyasaları sarsabilir.

Analistler, Hürmüz Boğazı’nda kısmi bir kesintinin TTF fiyatlarını megavat saat başına 50 Euroya çıkarabileceğini, kritik altyapının tamamen devre dışı kalması halinde ise fiyatların 100 Euroyu aşabileceğini belirtiyor. Ancak bu tür senaryolar düşük olasılıklı görülüyor. Daha sınırlı bir Orta Doğu gerilimi ise TTF’ye 5-10 Euro ek yük getirebilir.

Rabobank’ın baz senaryosu, ikinci çeyrek için 26 Euro ve 2026 yılı geneli için 29 Euro seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, petrol bağlantılı kontratları etkileyebilecek herhangi bir tırmanışın fiyatları bahar ve yaz aylarında 40 Euro seviyelerine taşıyabileceği ifade ediliyor.