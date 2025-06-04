Kadınlar için enerji okulu, ilk mezunlarını verdi

Enerji sektöründe kadın istihdamının artırılarak kadınların güçlenmesi amacıyla eğitimlerine başlayan Kadınlar için Enerji Okulu’nda 32 kadın, altı hafta boyunca elektrik enerjisi piyasası özelinde eğitim alarak final sınavında ter döktüler. Sertifika almaya hak kazanan kadınlar, gerçekleştirilen törenle eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı.

Törene başta T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören ile İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe olmak üzere enerji sektörünün önde gelen isimleri ve ülkemizin önemli markalarının kadın yöneticileri katıldı. Eğitimin sonunda birinci olan Betül Paksoy’a Reges Elektrik çatısı altında iş imkânı sunulacağı açıklandı.

Kadının güçlenmesi, toplumsal ilerleme ve kalkınma için vazgeçilmezdir

Kadınların bilgiyle donatıldığı, yetkinliklerini cesaretle ortaya koyabildikleri her alanda değişimin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadınlar İçin Enerji Okulu ile ilgili şunları paylaştı:

“Enerji sektörüne baktığımız zaman gerek dünyada gerekse ülkemizde kadın temsilinin hala düşük olduğunu görüyoruz. Hedefimiz geleceğin enerji sektöründe kadınların liderliğiyle daha güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya oluşturmaktır. Biz, kadının güçlenmesini, toplumsal ilerleme ve kalkınma süreci için vazgeçilmez bir temel olarak görüyoruz. Enerji sektöründe başlattığımız bu dönüşüm, sadece sektördeki kadın temsilini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda geleceğimizin mimarı olacak kadın liderlerin yetişmesine, toplumumuzun daha adil ve yenilikçi yarınlara kavuşmasına imkan tanıyacak.”

Enerji sektöründe donanımlı genç kadınlarımız var

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ise konuşmasında, “Nisan ayında Enerji Okulu eğitimlerine başlarken bugünü hayal ederek yola çıktık. Bugün itibarıyla ülkemizde enerji sektörüne adım atmaya hazırlanan donanımlı genç kadınlar var. Cesaretle başladıkları bu yolculuğu, yaşam boyu öğrenmeye dönüştüreceklerine yürekten inanıyorum. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, 8 fakültemiz ve meslek yüksekokulumuz ile bu projeye destek vermekten onur duyuyoruz. Sosyal bilimler ve temel bilimlerin kesişme noktasında yer alan, ülke ve dünya geleceğinde anahtar kavramlardan biri olan enerjiye, akademik yatırım yapabilme yolunu bize açan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile REGES Elektrik’e üniversitemiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Enerji kadınların bilgeliğinde ve güçlendirilmiş varlığında da üretilir

Projenin ilk döneminin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Reges Elektrik olarak, yalnızca enerji üretmiyor; topluma, kadına ve geleceğe yatırım yapmayı da asli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz ‘Kadınlar için Enerji Okulu’ projemizle, ‘Enerji sadece santrallerde değil, kadınların bilgeliğinde ve güçlendirilmiş varlığında da üretilir’ dedik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın değerli iş birliği ve Kültür Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu programla, kadınların özellikle teknik alanlarda ve enerji sektöründe hak ettikleri yeri almaları için somut bir adım attık. Çünkü biliyoruz ki kadınların iş gücüne aktif katılımı, sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için de kritik önemdedir. Bugün ilk mezunlarımızı uğurlarken, bu programı geleneksel hale getirerek her yıl daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Kadının enerjisi, Türkiye’nin enerjisidir.”

Kadınlar için Enerji Okulu

Kadınlar için Enerji Okulu’nun 6 haftalık eğitim sürecinde AB Yeşil Mutabakatı, Türkiye’de elektrik piyasasına genel bakış, elektrik piyasası fiyatlandırma mekanizmaları ve elektrik piyasasında tarifeler ile YEKA, YEKDEM, YEK-G konuları ele alındı.