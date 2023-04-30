Kalyon Enerji'den JP Morgan ile işbirliği

Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar GES'te, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları etkisini ölçmek ve değerlendirme hazırlaması için JP Morgan Kalkınma Finansmanı Enstitüsü ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirket, yaptığı işbirliği kapsamında, bankanın metodolojisi kullanılarak hazırlanan kalkınma etki değerlendirmesi raporunu tamamladı ve sonuçlarını duyurmaya hak kazandı. Söz konusu rapor, Kalyon Karapınar GES yatırımının sektöre katkısını tescillerken, proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında belirlenmiş dört ana amaca hizmet ediyor.

Kalyon Karapınar GES, Birleşik Krallık İhracat Kredisi Ajansı UK Export Finance'ın (UKEF) bugüne kadar Birleşik Krallık sınırları dışında, bir güneş enerjisi projesine sağladığı en büyük finansman garantisi olarak kayıtlara geçerken, projenin finansmanı, ana düzenleyicisi ve UKEF garantörlüğünün kredi sağlayıcısı olan JP Morgan tarafından destekleniyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Kalyon Enerji'nin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Değerlendirmesi'nde belirlenen etki göstergelerinin ilerleyişini raporlamaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği bizim için çok değerli. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Değerlendirmesi, etki raporlamasına yönelik devam eden taahhütlerimizi netleştirmemize olanak tanırken, yatırımın etki ekosistemindeki katkısının da çok yüksek olduğunu ortaya koydu. Kalyon Enerji olarak sürdürülebilirliği odağına alan bir yönetim sistemi oluşturduk ve attığımız her adımda küresel kalkınma amaçlarına katkı sağlamayı gözeten ilkelerle, etki yatırımı sonuçlarımızı raporlamaya ve duyurmaya devam edeceğiz."