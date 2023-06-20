Katar-Çin dev LNG anlaşması imzaladı

Katar bir yıl içerisinde ikinci kez Çinli bir kamu şirketiyle büyük bir doğalgaz tedarik anlaşması imzaladı.

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ve QatarEnergy'nin imzaladığı 27 yıllık anlaşma kapsamında Çin Katar'dan yılda 4 milyon metrik ton LNG satın alacak.

QatarEnergy'nin başkanı ve CEO'su Saad al-Kaabi'nin açıklamasına göre, Çinli şirket Katar'ın North Field East (NFE) doğalgaz sahası genişletme projesinde de hisse sahibi olacak.

Söz konusu hisse, sahadan çıkan doğalgazın sıvılaştırıldığı bir tesisin %5'ine tekabül ediyor. Tesisin yıllık kapasitesi 8 milyon ton büyüklüğünde.

QatarEnergy geçen yılın Kasım ayında Çin'in Sinopec şirketiyle de yılda 4 milyon tonu kapsayacak şekilde anlaşmıştı. Sinopec de aynı şekilde 8 milyon ton kapasiteye sahip bir tesisin %5'ine denk gelecek pay satın almıştı.

İlk kez Financial Times'da yer alan anlaşma ile QatarEnergy Asyalı bir alıcıya saha genişletme projesinden LNG satışı gerçekleştirmek üzere üçüncü anlaşmasını imzalamış olacak.