Katar, Mısır enerji sahalarındaki varlığını genişletiyor

Qatar Energy'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Port Said şehrinin doğusunda yer alan EGY-MED-E8 bölgesinde keşif ve üretim hakkını uluslararası bir konsorsiyuma verdi.

Mısır Doğal Gaz Holding'in (EGAS) 2022'de başlattığı ve son turu düzenlenen ihaleyi, yüzde 33'ü Qatar Energy, yüzde 34'ü İtalyan enerji şirketi ENI ve yüzde 33'ü İngiliz enerji şirketi British Petroleum'a (BP) ait olan konsorsiyum kazandı.

Böylece Katar'ın Mısır kıyılarında yer altı kaynağı keşfi ve üretimi alanında faaliyet gösterdiği alan sayısı 4'e çıktı.

Qatar Energy, Kızıldeniz'deki 3 ve 4 numaralı keşif alanları ile Akdeniz'deki bir keşif alanında faaliyet gösteriyordu.

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi, "Port Said'in doğusundaki bölgenin arama ve üretim haklarını kazandığımız için mutluyuz. Bu durum Mısır'daki varlığımızı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keşif çalışmalarında başarıya ulaşmayı istediklerini belirten Kabi, Mısırlı ve konsorsiyumdaki diğer ortaklarla çalışmayı beklediklerini ifade etti.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Port Said şehri açıklarında yer alan 800 metre derinliğe ulaşan keşif sahası, 2 bin 600 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.