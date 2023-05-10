Kazak petrolü ihracatı yüzde 75 arttı
Kazakistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol ihracatını arttırdı.
Kazakistan'ın boru hattı işletmecisi Kaztransoil, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattındaki ihracatını Nisan'da arttırmak için Hazar Denizi'ndeki Aktau limanından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye petrol aktarımını Mart ayına göre yüzde 75 arttırarak 152 bin 400 tona çıkardığını açıkladı.
Kazakistan, Rusya üzerinden petrol satışındaki zorluklar sebebiyle Rus ihracat rotalarına olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.
Kazakistan'ın çıkardığı petrol, Rus ham petrolünün aksine Batılı devletlerin yaptırımlarına maruz kalmıyor fakat yaptırımlar bazı Kazak petrol ürünlerine yönelik sorun oluşturuyor.