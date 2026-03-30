Kerkük-Ceyhan boru hattı yeniden açıldı

SOMO Başkanı, uzun süredir teknik ve siyasi nedenlerle aksayan sevkiyatın bugün itibarıyla yeniden başladığını duyurdu

Bu hamle, sadece Türkiye’nin enerji arz güvenliği için değil, küresel piyasalardaki "petrol kıtlığı" korkusunu yatıştırmak adına da kritik bir dönemeç. SOMO’nun paylaştığı detaylara göre sevkiyat tek bir kanalla sınırlı kalmayacak.

Yeni teklifler masaya yatırıldı

Kerkük sahalarından çıkartılan ham petrol, boru hattı üzerinden doğrudan Ceyhan terminaline akmaya başladı. Boru hattına ek olarak, terminale kara yoluyla da tanker sevkiyatlarının yapıldığı belirtildi.

SOMO, petrolün güneydeki sınır kapıları üzerinden taşınması için yerel ve küresel nakliye şirketlerinden gelen yeni teklifleri de masaya yatırdığını duyurdu.

Kerkük-Ceyhan hattının devreye girmesi, piyasalar için bir hayli önemli. Akaryakıt fiyatlarının yükseldiği ve petrol arzı endişesi yaşandığı bir süreçte piyasalar bu haberle derin bir nefes aldı.