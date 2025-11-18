  1. Ekonomim
Kış yaklaşırken Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi

Avrupa’da doğal gaz fiyatları kış öncesi talep beklentileriyle yükselişe geçti.

Kış yaklaşırken Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi
Avrupa’da doğal gaz fiyatları kış öncesi talep beklentileriyle yükselişe geçti. Öğleden sonraki işlemlerde Hollanda merkezli TTF kontratı yüzde 1,4 artışla megavat saat başına 31,85 euroya çıktı.

ANZ Research analistleri, bazı hava tahmin modellerinin aralık ayında daha ılıman koşullara işaret ettiğini, ancak bu hafta sıcaklıkların düşmesinin depolardan daha fazla çekişi zorlayabileceğini belirtiyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe) verilerine göre, AB’de depolama seviyeleri şu anda yüzde 81,94 doluluk oranında bulunuyor. Bu oran, kışa hazırlık açısından güven verici olsa da ani hava değişimleri fiyatlarda dalgalanma riskini artırıyor.

Almanya'da depoların doluluk oranı yüzde 74,82, Fransa’da yüzde 93,46, İtalya'da yüzde 92,15, Hollanda'da yüzde 72,09 seviyesinde.

Piyasalar hem kısa vadeli hava koşullarını hem de uzun vadeli enerji politikalarını yakından izleyerek fiyatların yönünü belirlemeye çalışıyor.

