Kocasinan Belediyesi, enerji ihtiyacını GES ile karşılayacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Cırgalan Mahallesi’ndeki GES kurulum alanını ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracak ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışına güçlü katkı sunacak proje sayesinde Kocasinan Belediyesi’nin, kendi enerjisini üreten örnek ve sayılı belediyeler arasına gireceğini söyledi.

“GES projemiz tamamlandığında Kocasinan Belediyesi’ne ait tüm tesislerin, sosyal tesislerimizin, işletmelerimizin ve elektrikli araçlarımızın enerji ihtiyacını burada üreteceğimiz elektrikle karşılayacağız. Bu sayede büyük bir tasarruf sağlayacağız. Kocasinan Belediyemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan bu tesis ekonomik tasarrufun yanı sıra temiz enerjiyle geleceğe de nefes olacak” diyen Çolakbayrakdar, 104 bin metrekarelik alanda kurulan 5 megavat kapasiteli GES tesisinin toplam yatırım tutarının da 115 milyon TL olduğunu kaydetti.

Çolakbayrakdar, ayrıca, GES tesisinde toplam 10 milyon 750 bin 590 watt gücündeki paneller ile yılda 10 milyon kilovatsaat enerji üretileceklerini ve bu miktarın yaklaşık 5 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağını da dile getirdi.