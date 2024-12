Kombi ve oda termostatını birlikte kullanın, tasarruf edin

Takip Et

Evlerdeki ısıtma sisteminin kaliteli olması kadar verimli çalışması da soğuk kış aylarında konforunuzu doğrudan etkiliyor. Bu nedenle doğru ısıtma yöntemini seçmek çok önemli.

Modern ısıtma sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak oda termostatları ile kombilerin birlikte kullanılması doğru ısıtma yöntemlerinin başında geliyor. İki cihazın sunduğu mükemmel çözüm ile hem evlerde ideal sıcaklık koşullarına günün her anında ulaşmak hem de enerji faturalarında tasarruf sağlamak mümkün.

Kombi ve oda termostatının birlikte kullanımı; ısınma maliyetini azaltarak bütçeyi korumaya katkıda bulunurken evde ideal sıcaklık koşullarını da kolayca sağlıyor. Kombi ve oda termostatının bir arada kullanımının, tasarruf sağlamak ve konforu artırmak için ideal bir çözüm” olduğunun altını çizen Baymak iklimlendirme uzmanları, bu ikilinin birlikte kullanılmasının evlere ideal sıcaklığı, enerji faturalarına ise tasarruf getirdiğini vurguluyor.

Baymak’tan kablolu ve kablosuz oda termostatları

İklimlendirme sektörünün öncüsü Baymak; kombi ile senkronize çalışacak ‘Connect Akıllı Oda Termostatı’ ve ‘Logi S Kablosuz Oda Termostatı’ olmak üzere iki farklı model sunuyor. Dijital ekranlı ve 0,5 °C sıcaklık hassasiyeti kontrolü özelliğine sahip Baymak Connect Akıllı Oda Termostatı, mobil uygulama üzerinden uzaktan kombi kontrolüne imkan sağlıyor ve programlanabiliyor. Yine dijital ekranlı ve 0,5 °C sıcaklık hassasiyeti kontrolü olan Baymak Logi S Kablosuz Oda Termostatı ise 0,1 °C sıcaklık ölçüm hassasiyeti ve 5 -30 °C sıcaklık kontrol aralığına sahip bir cihaz olarak kullanıcıların tercihlerinde öne çıkıyor.

İdeal ısınma ortamı sağlıyor

Kombi ve oda termostatının birlikte kullanımının getireceği avantajlar şöyle:

✓ Doğru Sıcaklık Kontrolü Sağlıyor: Oda termostatı, evinizdeki sıcaklık seviyesini sürekli olarak izliyor ve belirlediğiniz sıcaklıkta tutuyor. Kombinizin sürekli çalışmasını engelleyerek, enerji kayıplarını minimuma indiriyor. Özellikle dışarısı soğuk olduğu zamanlarda, evin her odasında ihtiyaç duyulan sıcaklık seviyeleri farklı olabiliyor. Oda termostatı, her odanın sıcaklık ihtiyacını dengeleyerek, gereksiz enerji tüketimini engelliyor.

✓ Kombinin Verimli Çalışmasını Destekliyor: Kombiler genellikle manuel olarak açılıp kapatılmak zorunda kalınan cihazlardır. Ancak oda termostatı sayesinde, kombi yalnızca ihtiyaç duyulan zamanlarda çalışıyor. Bu durum, kombinin gereksiz yere çalışmasını engelliyor ve enerji tüketiminin düşmesini sağlıyor. Ayrıca, oda termostatı, kombinin daha stabil ve verimli çalışmasını sağlayarak, cihazın ömrünü uzatıyor.

✓ Isıtma Süresini Kısaltıyor: Oda termostatı, evinizin sıcaklık seviyesini doğru bir şekilde ölçüyor ve istenilen sıcaklığa ulaşılmasını hızlandırıyor. Bu sayede, kombi daha hızlı bir şekilde istediğiniz sıcaklıkta çalışmaya başlıyor, bu da ısınma süresini kısaltıyor ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlıyor.

✓ Zamanlayıcı ve Programlama Özellikleri: Modern oda termostatları, zamanlayıcı ve programlama özelliklerine sahip olup, kombinizin yalnızca ihtiyaç duyulduğu zaman çalışmasını sağlıyor. Örneğin: evde kimse yokken kombiyi kapatabilir veya sabahları evin ısınmasını istediğiniz saate göre ayarlayabilirsiniz. Bu tür özellikler, gereksiz enerji kullanımını engelliyor ve faturalarınızda belirgin bir düşüş sağlıyor.

✓ Konfor ve İhtiyaç Dengelemesi: Oda termostatları, her odadaki sıcaklık seviyesini takip ederek, kombinin yalnızca gerektiği odada çalışmasını sağlıyor. Bu, özellikle büyük evlerde faydalı. Çünkü her oda farklı sıcaklık ihtiyaçlarına sahip olabilir. Böylece, her odada aynı sıcaklık seviyesi korunarak, gereksiz enerji israfı engelleniyor. (bunu yapabilmek için ek oda termostatları alınmalıdır)

✓ Enerji Tasarrufu ve Konfor: Kombi ve oda termostatı kombinasyonu, ısınma sisteminin verimliliğini artırarak enerji tasarrufu sağlanmasına yardımcı oluyor. Oda termostatının sağladığı sıcaklık kontrolü ve zamanlama özellikleri sayesinde, kombinin yalnızca gerektiği zaman çalışması sağlanıyor. Bu da hem enerji faturalarınızı düşürüyor hem de çevresel etkilerinizi azalıyor.