Körfez petrolünde 'Hürmüz' dopingi: Sevkiyat 2025 ortalamasını yakaladı

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Bölgedeki toparlanmanın mimarı, lojistik hamleleriyle dikkat çeken Suudi Arabistan oldu. Doğu-Batı boru hattında yaşanan teknik kesintilere rağmen Kızıldeniz sevkiyatlarını hızla doğu limanlarına kaydıran Riyad yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğini ve gemiden gemiye transferleri de artırarak ihracatını eylül ayında ikiye katladı. Suudi Arabistan'ın toplam petrol akışı geçen hafta günlük 11,6 milyon varile ulaşarak 2025 ortalamasının üzerine çıktı.

Petrol sevkiyatında İran duraksaması

Raporda piyasa dengeleri açısından en dikkat çekici veri ise İran cephesinden geldi. Uydu takip sistemlerinden elde edilen veriler, eylül ayı boyunca İran’ın deniz yoluyla tek bir varil bile ham petrol veya ana rafine ürün ihracatı gerçekleştirmediğini ortaya koydu.

Bu arz hareketliliğine rağmen küresel petrol piyasasının eylül ayını büyük ölçüde dengeli kapattığını öngören Goldman Sachs, makro tahminlerini de korudu. Banka, Brent petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 85 dolara, 2027 yılında ise kademeli olarak 80 dolara gerilemesini bekliyor.