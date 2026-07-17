Körfez'de gerilim tırmandı, petrol fiyatları fırladı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında Körfez'de yeniden tırmanan çatışmaların enerji arzına yönelik endişeleri artırmasının ardından cuma günü sınırlı yükseldi.

Geçen ay taraflar arasında varılan ateşkesin fiilen sona ermesiyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatında yaşanan aksamalar ve İran'ın Husilerden Kızıldeniz'deki petrol ihracat güzergâhını kapatmaya hazır olmalarını istemesi, küresel piyasalarda arz güvenliğine ilişkin kaygıları güçlendirdi.

Petrolde haftalık ralli sürüyor: Brent 85 doları, WTI 80 doları aştı

Petrol fiyatları, cuma günü önceki seansta yaşanan kayıpları telafi ederek yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 1,25 artışla 85,28 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 1,3 değer kazanarak 79,98 dolara yükseldi.

Haftalık bazda ise yükseliş ivmesini koruyan petrol piyasasında, hem Brent hem de WTI fiyatları yaklaşık yüzde 12 prim yaptı. Brent petrol üst üste üçüncü haftalık kazancına hazırlanırken, WTI da ikinci haftayı artıda kapatmaya hazırlanıyor.

Geçen ay çatışmaları sona erdiren mutabakatın ardından ilk kez ABD, çarşamba günü İran'ın güney kıyılarındaki hedeflere aynı gün içinde iki ayrı geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Washington yönetimi, perşembe günü de operasyonlarını sürdürerek bölgedeki askeri baskıyı artırdı.

Fatih Birol'dan petrol arzı uyarısı: "Önümüzdeki haftalar kritik"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, küresel petrol arzına ilişkin risklerin sürdüğüne dikkat çekerek önümüzdeki haftalara yönelik uyarıda bulundu.

Washington'da Dış İlişkiler Konseyi'nin düzenlediği etkinlikte konuşan Birol, "Petrol arz güvenliği hâlâ kritik bir konu. Önümüzdeki birkaç hafta içinde durum iyileşmezse endişe duymalıyız ve ben de endişeliyim." ifadelerini kullandı.

CENTCOM'dan altıncı gece saldırısı: İran, ABD üslerini füze ve İHA'larla hedef aldı

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim tırmanmayı sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı hedefleyen yeni bir saldırı dalgasının üst üste altıncı gecede başlatıldığını duyurdu.

Tahran yönetimi ise komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık verdi. Saldırılar arasında, Ürdün'de kısa süre önce genişletilen bir hava üssünü hedef alan yoğun füze saldırısının da bulunduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan üç kaynağın aktardığına göre İran yönetimi, ABD'nin ülkenin enerji altyapısını hedef alması ihtimaline karşı Husilere hazırlık talimatı verdi. Buna göre Tahran, olası bir saldırı durumunda Kızıldeniz'deki petrol taşımacılığı güzergâhının kapatılmasına hazır olunmasını istedi.

IG'den WTI petrolü için kritik seviye uyarısı: Hedef 80 doların orta seviyeleri

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG analistleri, teknik görünümün WTI ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtti. Analistler, fiyatların 70 doların orta seviyelerindeki kritik destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde WTI'ın 80 doların orta seviyelerini test edebileceğini ifade etti.

Trump Media'dan piyasaları hedefleyen yeni veri hizmeti

Trump Media & Technology Group, bankalar ve işlem şirketlerine yönelik yeni bir ücretli veri hizmeti duyurdu. Şirket, bu hizmet sayesinde Başkan Donald Trump'ın Truth Social hesabı başta olmak üzere piyasaları etkileyebilecek paylaşımlara abonelerin "en hızlı" şekilde erişebileceğini açıkladı.

Özellikle Trump'ın sosyal medya paylaşımlarının zaman zaman petrol piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açması nedeniyle, yeni hizmetin finans kuruluşları ve yatırımcılar için önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.