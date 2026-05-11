Kriz sürüyor: Trump’ın İran çıkışı petrolü fırlattı

Petrol, Trump’ın İran’ın Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine verdiği yanıtı reddetmesinin ardından sert yükseldi. Bu gelişme, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağı süreye ilişkin endişeleri artırdı.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 4,2’ye kadar yükselerek varil başına 105,54 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) 99 doların üzerine tırmandı. Trump, sosyal medya paylaşımında İran’ın yanıtını “TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ” olarak nitelendirdi.

Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin büyük ölçüde durması, ham petrol, doğalgaz ve yakıt sevkiyatlarında ciddi aksamalara yol açtı. Enerji arzındaki bu sıkıntı fiyatları yukarı çekerken, küresel enflasyona ilişkin kaygıları da güçlendirdi.

Fiyatlar daha da yükselir mi?

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ING Grup NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, “ABD ile İran arasında yakın zamanda anlaşma sağlanacağına dair iyimserlik azaldı ve bu da petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Çatışmaların yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeler artabilir, bu da fiyatlarda yeni yükseliş alanı yaratır” dedi.

İran’ın, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir bölümünü üçüncü bir ülkeye devretmeyi önerdiği ancak nükleer tesislerini sökmeyi kabul etmediği öne sürüldü. The Wall Street Journal’ın haberine göre, Tahran yönetimi söz konusu iddiaları yalanladı.

Öte yandan, pazar günü Katar açıklarında bir yük gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırı gemide kısa süreli yangına yol açarken, nisan başındaki ateşkesten bu yana bölgede deniz taşımacılığını hedef alan son olay olarak kayıtlara geçti.

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, Hürmüz üzerinden taşımacılığın birkaç hafta daha kısıtlı kalması halinde piyasanın ancak 2027’de normale dönebileceğini söyledi. Şirket, kaybedilen arzı telafi etmek amacıyla petrol sevkiyatlarının bir bölümünü batı kıyısındaki Yanbu Limanı üzerinden yönlendirdi.