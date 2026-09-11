Küresel petrol stokları hızla eriyor: IEA’dan dikkat çeken 2026 revizyonu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Küresel petrol stokları 95 milyon varil azaldı

IEA'nın yayımladığı rapora göre, küresel petrol stokları ağustos ayında 95 milyon varil geriledi. Kurum, stoklardaki düşüşün şimdiye kadar kaydedilen en hızlı gerilemelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Raporda, ABD ve İran arasındaki görüşmelerde çatışmaların sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde yaşanan tıkanmanın petrol piyasaları üzerindeki etkisine de vurgu yapıldı.

2026 petrol talebi tahmini sert düştü

IEA, piyasalardaki gelişmelerin ardından 2026 yılı küresel petrol talebine ilişkin tahminini de aşağı çekti.

Daha önce dünya petrol talebinin 2026'da günlük 1,6 milyon varil azalacağı öngörülürken, yeni tahminde düşüş beklentisi günlük 2,5 milyon varile yükseltildi.

Arz açığı 1,74 milyon varile çıkacak

Kurum, 2026 yılında küresel petrol arzının talebin altında kalmaya devam edeceğini öngördü.

IEA'nın daha önce günlük 1,27 milyon varil olarak açıkladığı arz açığı tahmini, yeni raporda 1,74 milyon varile yükseltildi.

IEA ayrıca 2026 yılında küresel petrol arzının yıllık ortalama 5,7 milyon varil düşüşle günlük 100,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu tahmin, önceki öngörüye göre günlük 1,3 milyon varillik daha düşük bir arz anlamına geliyor.

Körfez'de tam toparlanma 2027'ye kaldı

Petrol piyasasındaki arz görünümüne ilişkin değerlendirmesinde IEA, Körfez Bölgesi'ndeki üreticilerin arz kapasitesinin tamamen toparlanmasına ilişkin takvimde de değişikliğe gitti.

Buna göre, Körfez Bölgesi üreticilerinin petrol arzındaki tam toparlanmanın 2027 yılına ertelenmesi bekleniyor.

IEA'nın yeni projeksiyonları, küresel petrol piyasasında arz kesintilerinin ve stoklardaki hızlı düşüşün 2026 boyunca önemli bir risk unsuru olmaya devam edeceğine işaret ediyor.