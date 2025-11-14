Küresel petrol talebi beklenenden uzun süre artacak

Goldman Sachs Group Inc., küresel petrol talebinin beklenenden daha uzun süre büyüyeceğini bildirerek tahminlerini güncelledi.

Analistler Yulia Grigsby ve Daan Struyven, talebin 2024’teki 103,5 milyon varil/gün seviyesinden 2040’ta 113 milyon varil/gün düzeyine ulaşmasını bekliyor. Bu yeni öngörü, geçen yıl yapılan ve talebin 2034’te zirve yapacağını varsayan tahminden önemli bir sapma oluşturuyor.

Banka, revizyonun elektrikli araçların yavaş benimsenmesi, düşük karbonlu teknolojilerdeki darboğazlar, altyapı kısıtları ve güçlü enerji tüketimi nedeniyle yapıldığını belirtiyor. Uzmanlar, yol taşımacılığındaki uzun süreli durağanlığın ardından petrokimyanın petrol kullanımının ana itici gücü haline geleceğini; havacılığın da büyümeye güçlü katkı sunacağını ifade ediyor.

Analistler, düşük karbonlu teknolojilerde büyük bir atılım varsaymadıklarını vurgulayarak LNG ile çalışan kamyonların Çin dışında yayılmasının zayıf ihtimal olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, uzun vadeli petrol talebi tahminlerinin teknoloji gelişmeleri veya olası ekonomik durgunluklar nedeniyle yüksek belirsizlik taşıdığına dikkat çekiyor.