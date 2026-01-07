Kurulu güçte HES’ler pay kaybediyor rüzgar ve güneş enerjisi yükseliyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Yenilenebilir enerjiye dayalı kaynakların tamamında artış olurken, genel olarak rüzgar ve güneşteki hızlı artışa bağlı olarak hidroelektrik santrallerin genel kurulu güç içindeki payında gerileme oldu.

EPDK verilerine göre, 2025 Ocak-Ekim döneminde toplam faturalanan elektrik tüketimi bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 3,58 oranında artarak toplam 241 milyon 793.5 bin MWh oldu. Bunun yüzde 39,38’i sanayi tarafından tüketildi. Bir önceki yıl aynı dönemdeki pay yüzde 40,19 düzeyindeydi. Tarımsal sulama, kamu dahil hizmetler ve mesken tüketiminin payı artarken, aydınlatma ve sanayinin payında düşüş gözlendi. Aynı dönemde, tüm abone türlerinde tüketim miktarı arttı. En yüksek artış 3.2 milyar MWh ile meskenlerde görüldü.

Bu verilere göre, sanayi elektrik tüketimi dönemsel olarak neredeyse yerinde saydı. Tüm diğer abone türlerindeki artışta hızlı yükselişler olurken sanayi kesimindeki kısmi yükseliş, son aylarda gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında sanayinin tükettiği elektrikte aylık bazda düşüşler dahi olmuştu. EPDK faturalanan elektrik tüketim verileri dağıtım şirketlerinden alınan verilerden oluşuyor ancak TEİAŞ’tan doğrudan satın alan sanayicilerin tüketimleri de dahil ediliyor. Dönemsel verilerde sonradan yapılan düzeltmelerle aylık bazda revizeler sıklıkla görülüyor. Yine de genel eğilimde büyük farklılıklar yaratmıyor.

Hidroelektrik santrallerinin üretimi kayıpta

EPDK verilerine göre, Türkiye’nin elektrik üretimi kurulu gücü Ekim 2025 itibariyle bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 5,84 artarak 121,4 GW düzeyine ulaştı. Bunun yüzde 61,76’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Bir önceki yıl aynı ayda yenilenebilir enerjinin payı yüzde 58,99 düzeyindeydi. Paydaki yükseliş, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı santrallerden geldi.

Aynı dönem kıyaslamasına göre, güneş enerjisi kurulu gücü yüzde 20,16, rüzgar enerjisi kurulu gücü yüzde 11,81 oranında arttı. Kurulu güç ve paylardaki artış, üretimde de aynı düzeyde artış anlamına gelmiyor. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinin doğa koşullarına bağlı değişkenliği ve verimleri nedeniyle toplam üretim içindeki payı artıyor ancak genel içinde hala sınırlı düzeyde bulunuyor.

Ekim ayı itibariyle rüzgar ve güneşin kurulu güçteki payı yüzde 31,97 düzeyine ulaşmışken, üretimdeki payı yüzde 22,08 de oluştu. Diğer yandan, bir önceki yıl aynı döneme göre üretimdeki payın 3,61 puan yükselmiş olması da dikkat çekti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin 3 puan gerilemesinde ise hidroelektrik santrallerinin kuraklık nedeniyle üretimlerindeki düşüş önemli yer tuttu.