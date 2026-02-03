Libya, Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını artırmak istiyor

Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Massoud Suleman, ülkenin önümüzdeki beş yıl içinde doğal gaz üretimini artırarak 2030 başına kadar Avrupa'ya ihracat için daha fazla arz sağlamayı planladığını açıkladı.

Suleman, Katar'daki LNG2026 konferansında yaptığı konuşmada, gaz üretimini günlük yaklaşık 1 milyar standart kübik feet'e çıkarmayı ve bu yılın ikinci yarısında gaz aramalarına başlamayı planladıklarını belirtti.

Suleman, Libya'nın 80 trilyon kübik feet gaz rezervine sahip olduğunu ve bunun geleneksel ve geleneksel olmayan kaynaklar arasında bölündüğünü ekledi.

Libya'nın ayrıca en son ihale turunun kazananlarını 11 Şubat’ta açıklamayı planladığını belirten Suleman, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Afrika'dan 37 şirketin katıldığını söyledi. Bunlar arasında Chevron, Eni, ConocoPhillips ve Repsol'un da yer aldığı bir konsorsiyum bulunduğunu sözlerine ekledi.