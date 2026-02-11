Libya’da petrol ve gaz arama lisansı Türkiye’nin olduğu konsorsiyuma verildi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), son petrol ve doğalgaz ihale turunda çok sayıda uluslararası şirkete arama lisansı verdiğini açıkladı. Açıklamaya göre ABD’li enerji devi Chevron, Libya’nın Sirte S4 Havzası’nda arama lisansı almaya hak kazandı.

NOC ayrıca, İspanya merkezli Repsol ile Türkiye’nin kamu petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TOPC) konsorsiyumunun C3 havzasında arama lisansı kazandığını duyurdu.

İhale kapsamında bir diğer lisans Nijerya merkezli Aiteo şirketine verildi. Aiteo, Murzuq M1 havzasında petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütecek.

Deniz üstü sahalarda ise İtalya’nın ENI şirketi ile QatarEnergy konsorsiyumu Offshore 01 bölgesinde arama lisansı kazandı.