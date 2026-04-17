LNG arz riskine rağmen Avrupa gaz fiyatları geriliyor

Avrupa doğal gaz fiyatları, Orta Doğu’daki LNG arz kesintilerine dair endişelere rağmen haftalık bazda %4’ten fazla gerilemeye hazırlanıyor. ANZ analistleri, bölgenin Asya ile LNG kargoları için rekabet ettiğini ve stokların yenilenmesi için daha fazla ithalat gerektiğini belirtti.

Kuzeybatı Avrupa’da beklenen düşük sıcaklıklar yakıt talebini geçici olarak desteklerken, depolama sezonunun başında stoklama hızını yavaşlatıyor.

Piyasalarda ABD-İran görüşmelerine dair iyimserlik ve İsrail-Lübnan ateşkesi, uzun süreli çatışma endişelerini hafifletti. Bu gelişmelerle birlikte Hollanda TTF gösterge vadeli kontratı erken işlemlerde %1,6 düşüşle megavat saat başına 41,74 euroya geriledi.