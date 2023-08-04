LNG fiyatları 4 haftanın zirvesinde

Avrupa LNG fiyatları, yeniden gazlaştırma terminalleri Asya ile teslimatlar için rekabet etmekte zorlanırken dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Montel-Foreks'in haberine göre, Spark Commodities verilerine göre, Kuzeybatı Avrupa'ya Eylül ayı gemi teslimli LNG'nin (veya DES) iniş fiyatı, Perşembe günü geç saatlerde haftalık %6 artışla 9,75 USD/MMbtu (30,43 EUR/MWh) olarak hesaplandı. Bu rakam Temmuz başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

AB düzenleyici kurumu ACER'ın Avrupa için en son LNG fiyat değerlendirmesi 26,92 EUR/MWh (8,62 USD/MMbtu) oldu.

Bir LNG piyasa kaynağı, fiyat artışının Asya'nın lehine devam eden arbitrajın bir sonucu olduğunu belirterek, Avrupalı alıcıların daha yüksek seviyelerde rekabet etmek zorunda kaldıklarını ve yeniden gazlaştırma kapasitelerinin bir kısmını kaybettiklerini de söylüyor.

Avrupa'ya yapılan LNG ithalatı, Asya ile rekabetin ortasında Temmuz ayında 11 ayın en düşük seviyelerini görmüştü.

Avrupa'nın Ekim ve Kasım iniş fiyatları sırasıyla 10,64 USD/MMbtu ve 12,95 USD/MMbtu olarak değerlendirildi.