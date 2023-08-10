LNG üreticileri grevi önlemek için görüşüyor

Chevron ve Woodside Energy Group, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık %10'unu tedarik eden Avustralya'daki tesislerdeki ücretler ve çalışma koşullarıyla ilgili olası grevleri önlemek için sendikalarla görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Fiyatlar bir gecede %40 arttı

Woodside'ın North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) offshore doğalgaz platformları ile Chevron'un Gorgon ve Wheatstone LNG fabrikalarındaki greve yönelik endişeler, dün Avrupa doğalgaz fiyatlarının yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine çıkmasına sebep oldu.

Batı Avustralya'daki üç tesiste olası grev ve arz endişeleri Avrupa doğal gaz fiyatlarının bir gecede yüzde 40 artmasına neden oldu.

Avustralya'daki LNG tesislerindeki olası grevler Avustralya'nın LNG ihracatını aksatabilir ve soğutulmuş yakıt için rekabeti artırarak Asyalı alıcıları LNG kargolarını almak için Avrupalı alıcılardan daha fazla fiyat vermeye zorlayabilir.

Japon ve Güney Koreli firmalar, North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) projesi kapsamında LNG'nin en büyük alıcıları olurken, Chevron'un Gorgon ve Wheatstone tesislerinden LNG çoğunlukla Japonya'ya gidiyor.

Avustralya'nın en büyük LNG tesisi olan Woodside'ın işlettği North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) LNG tesislerindeki işçilerin yaklaşık %99'u grevi destekliyor.

Sendikalar henüz grev çağrısında bulunmadı.