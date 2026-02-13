LPG ithalatı aralıkta artış gösterdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı 2025 yılı aralık ayına ilişkin “LPG Piyasası Sektör Raporu”na göre, rafinerici lisansı sahiplerinin toplam LPG üretimi yıllık bazda gerileme kaydetti.

Aralık ayında rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince gerçekleştirilen LPG ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,18 artarak 315 bin 339 ton olarak gerçekleşti. En fazla ithalat Cezayir, Rusya Federasyonu, ABD, Kazakistan ve Gürcistan’dan yapıldı.

Aynı dönemde LPG ihracatı ise yüzde 70,31 artışla 48 bin 259 tona yükseldi. En çok ihracat yapılan ülkeler Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Singapur, Türkiye Serbest Bölge ve Lübnan oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince aralık ayında 47 bin 249 ton tüplü LPG, 11 bin 848 ton dökme LPG ve 262 bin 695 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 321 bin 793 ton LPG satışı gerçekleştirildi.

Aralık 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre tüplü LPG satışları yüzde 1,67 azalırken, dökme LPG satışları yüzde 10,44, otogaz satışları ise yüzde 0,17 artış gösterdi. Toplam LPG satışı ise yıllık bazda yüzde 0,24 yükseldi.

Pazar payları incelendiğinde, aralık ayında tüplü LPG yüzde 14,68, dökme LPG yüzde 3,68 ve otogaz LPG yüzde 81,63 pay aldı. Ayrıca aynı ayda 3 bin 953 ton Standardize LPG satışı yapıldı.