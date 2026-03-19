LPG ithalatı ocakta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan 2026 yılı ocak ayı LPG Piyasası Raporu, üretimde artışa karşın ithalat, ihracat ve yurtiçi satışlarda gerilemeye işaret etti.

Rapora göre, rafinerici lisansı sahiplerinin LPG üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,36 artarak 84 bin 649 ton oldu. Aynı dönemde LPG ithalatı ise yüzde 6,47 azalışla 246 bin 25 ton olarak gerçekleşti. İthalatta en yüksek payı Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Norveç ve Kazakistan aldı.

İhracat tarafında da düşüş dikkat çekti. Ocak ayında LPG ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,57 azalarak 53 bin 406 ton seviyesine geriledi. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Ukrayna, Estonya, Yunanistan, Suriye, Marshall Adaları, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge yer aldı.

Yurtiçi satışlar da yıllık bazda daralma gösterdi. Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocak ayında toplam 292 bin 849 ton LPG satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde tüplü LPG satışları yüzde 5,68 azalarak 43 bin 431 ton, otogaz satışları yüzde 7,79 düşüşle 238 bin 870 ton olurken, dökme LPG satışları yüzde 1,02 artışla 10 bin 547 ton olarak kaydedildi. Böylece toplam LPG satışları yıllık bazda yüzde 7,19 azaldı.

Pazar paylarına bakıldığında, ocak ayında otogaz yüzde 81,57 ile en büyük payı alırken, tüplü LPG’nin payı yüzde 14,83, dökme LPG’nin payı ise yüzde 3,60 olarak hesaplandı.

Öte yandan, aynı dönemde 3 bin 734 ton standardize LPG satışı gerçekleştirildi.