Lukoil: Uluslararası varlık satışı için müzakereler sürüyor

Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin yaptırım listesine alınmasının ardından, şirketin uluslararası varlıklarının satışı için başlattığı sürece dair bilgilere yer verildi.

Uluslararası varlıklarının satışı sürecinde şirkete ait tesislerin kesintisiz çalışmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu, yürütülen işlerin aksamasına yönelik risklerden kaçınmaya, ülkelere enerji kaynakları tedarik etmeye ve işlerden tasarruf etmeye olanak sağlayacaktır." denildi.

Şirkete ait uluslararası varlıkların satışı için çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Lukoil, uluslararası varlıklarının satışıyla ilgili birkaç potansiyel alıcıyla müzakere yürütüyor. Söz konusu anlaşma, nihai uzlaşmalara varıldıktan ve gerekli yasal onaylar alındıktan sonra ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD yaptırımları sonrası satış kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini yapan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Şirket, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada söz konusu satış için Gunvor ile anlaşma sağlandığını bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı Gunvor'a bu satış için lisans vermeyeceğini açıklamış, Gunvor da söz konusu teklifi geri çektiğini bildirmişti.