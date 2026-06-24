Macquarie petrol fiyatı tahminlerini düşürdü

Macquarie Group, Orta Doğu'dan petrol akışının hızla normale dönmesini beklediğini belirterek 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının ardından Basra Körfezi'nden petrol sevkiyatının yeniden başlamasıyla banka, uluslararası gösterge Brent petrolünün 2026 yılı ortalama fiyatının varil başına 77 dolar olacağını öngördü. Macquarie'nin önceki tahmini 89 dolar seviyesindeydi.

Banka, 2027 yılı için ortalama Brent petrolü fiyat tahminini de varil başına 74 dolardan 64 dolara indirdi.

Peter Taylor ve Vikas Dwivedi'nin de aralarında bulunduğu stratejistler, Orta Doğu'daki petrol üretiminin hızla normalleşmesini engelleyebilecek çeşitli zorluklar bulunduğunu ancak bölgesel üreticilerin genel beklentiden daha hızlı uyum sağlayabileceğini belirtti.

Savaş öncesi arz fazlası

Stratejistlere göre piyasa, toparlanmanın hızını ve petrol piyasasının kendisini yeniden dengeleme kapasitesini önemli ölçüde küçümsüyor. Bölgenin petrol üretimindeki uzmanlığı, kullanılabilir depolama kapasitesi ve üretim sahalarının dönüşümlü kullanımındaki gelişmelerin arzın beklenenden daha hızlı geri dönmesini sağlaması bekleniyor.

Savaş öncesinde piyasada arz fazlası bulunduğuna dikkat çekilen değerlendirmede, talepteki gerileme ve daha düşük görünürlükteki olası stok düşüşlerinin kaybedilen arzın etkisini sınırladığı belirtildi. Bu koşulların, tarihî nitelikteki şoka rağmen fiyatların görece düşük kalmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Macquarie, gelecek aylarda petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesini bekliyor. Gemi sahiplerinin bölgeden geçiş konusunda temkinli davranmayı sürdürmesi nedeniyle fiyatların bir süre yükselmesi, ardından yeniden gerilemesi öngörülüyor.