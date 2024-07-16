Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar maden sağasını doğaya geri kazandırdı

Yeniköy Kemerköy Enerji, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğaya geri kazandırma projelerinden birini başlattı. Geçtiğimiz yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde başlatılan rehabilitasyon çalışmasının ilk yıl sonuçları ve ilerleyen yıllarda neler yapılacağını kamuoyuyla paylaşmak üzere Yeniköy Termik Santrali’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Hüsamlar maden sahasının şimdiki durumu ve rehabilitasyondan sonra nasıl görüneceğine dair bir konsept video basın mensupları ile paylaşıldı. Toplantıya Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, projenin paydaşlarından Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Koç, projenin danışmanlarından Doç. Dr. Sultan Gündüz ve Hüsamlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İskender Gökçe katıldı.

“715 futbol sahası büyüklüğünde bir alan rehabilite edilecek”

Toplantıda bir konuşma yapan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, rehabilitasyonun ilk yılında 65 hektarlık alanda yaklaşık 150 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. “Bu yılın sonunda 511 hektarda çok daha kapsamlı bir çalışmayı hayata geçireceğiz, sadece ağaç dikim mevsiminin gelmesini bekliyoruz. Önümüzde 715 futbol sahası büyüklüğünde rehabilite edilecek bir alan var. Bugün sizlerle beraber izlemiş olduğumuz konsept rehabilitasyon videomuzda doğaya geri kazandırma süreci tamamlandıktan sonraki Hüsamlar’ı gösterdik.” dedi.

“Milaslılar için yeni bir mesire alanı olacak”

Demir, rehabilitasyon öncesinde bölge halkı, üniversiteler ve yerel yöneticilerle bir araya geldiklerini bölgenin dokusuna uygun bir planlama yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda hangi ağaçların nerelere dikileceğine karar verildiğini, bakımlarının düzenli bir şekilde yapıldığını belirten Demir, “Rehabilitasyon bölgesini sadece ağaçlandırmakla kalmayıp aslında bir mesire yeri haline getireceğiz, Milas halkı için yeni bir eğlence ve dinlenme yeri olacak. Bölgede üç tane göletimiz, yürüyüş ve dinlenme alanlarımız da olacak. Hüsamlar Yeniden diye çıktığımız bu yolda, Milas’tan ve Hüsamlar’dan bir süreliğine emanet olarak aldığımız alanları onlara geri vereceğiz” dedi.

“Bu proje, rehabilitasyon için örnek olacak”

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya da büyük önem verdiklerini belirten Demir, bu kapsamda 70 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü çevre derneklerinden biri olan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile izleme protokolü imzaladıklarını söyledi. “Derneğin bilim kurulu, sahadaki çalışmaları izledi, değerlendirdi ve raporladı. Dernek, sahada yaptığı incelemelerden sonra rehabilitasyon süreçleri ile ilgili iki rapor hazırladı ve bu raporları kendi web sitesinde yayımladı. Yani süreç boyunca şeffaf bir çalışma yürüttük” şeklinde konuştu.

Ali Rıza Koç: “Doğru yapılanı desteklemek, yanlış olanı söylemek gibi bir misyonumuz var”

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Ali Rıza Koç ise bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmada izleme ve raporlama görevi üstlendiklerini söyledi. TTKD olarak doğru yapılanı desteklemek, yanlış olanı söylemek misyonumuz var. Türkiye’de maalesef rehabilite edilen maden sayısı çok az, Yeniköy Kemerköy Enerji’nin başlattığı bu projeyi bu nedenle çok önemli buluyoruz. Oldukça şeffaf bir süreci birlikte yürüttük. Bilim kurulumuzun hazırladığı raporların şirket tarafından ciddiye alınıp projenin başarısı için gerekli olan adımları attıklarını görmek çok sevindirici. Bu rehabilitasyon projesinin ülkemize örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

Sultan Gündüz, “Rehabilitasyonun kalbinde Milas’ın simgesi 500 yıllık anıt zeytin ağacı olacak”

Rehabilitasyon projesinin danışmanlarından Doç. Dr. Sultan Gündüz ise süreçte bölgedeki köylerde yaşayanlarla yakın ilişki kurduklarını ve onları da sürece dahil ederek rehabilitasyon çalışmasında onların önerilerini temel alan bir plan hazırladıklarını söyledi. Gündüz, “Bir rehabilitasyon projesinin doğanın ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Bizim de bunu başardığımızı düşünüyorum. Henüz yolun başındayız ancak rehabilitasyon alanında hayatın yeniden başladığını görmek hepimiz için heyecan verici. Biliyoruz ki bitkilerin de bir sosyolojisi var. Her bir bitki diğeri ile bir ilişki kurarak varlığını sürdürüyor. Hüsamlar’da biz bu ilişkileri de gözeterek çok detaylı ve geniş bir plan yaptık ve o planın merkezine bir zeytin ağacı yerleştirdik. 500 yaşında anıt ağaç olarak planlanan zeytin ağacı bulunduğu yerden uygun tekniklerle taşınarak rehabilitasyonun merkezinde yer alacak ve Milas’ı simgeleyecek” dedi.

İskender Gökçe: “Bu proje Hüsamlar’a iyi gelecek”

Hüsamlar Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği Başkanı İskender Gökçe kamulaştırmadan sonra Hüsamlıların birlik ve beraberliklerini sürdürmeleri için dernekleştiklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz, Hüsamlar yok olmasın diye seneler evvel bir araya geldik ve dernekleştik. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin bu rehabilitasyon planını biz de destekliyoruz. Çok değerli bir çalışma. Umarım uygulamaya geçildiğinde de yine hep birlikte oluruz. Biz Hüsamlar için bir araya geldik. Bu proje Hüsamlar’a iyi gelecek”