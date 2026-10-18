Mazotta küresel güç savaşı: ABD zirvede, Rusya peşinde, Türkiye listede!

Dünya ekonomisinin çarklarını döndüren en önemli akaryakıt ürünlerinden biri olan mazotun küresel ticaretinde ülkelerin ağırlığı ortaya çıktı.

Kamyonlardan gemilere, tarım makinelerinden sanayi ekipmanlarına kadar çok geniş bir alanda kullanılan mazot, yalnızca ulaştırma sektörünü değil, küresel tedarik zincirlerini de doğrudan etkiliyor.

Joint Organisations Data Initiative (JODI) ve Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) verilerinden derlenen 2025 yılı istatistiklerine göre küresel mazot ihracatı günlük ortalama 8 milyon 216 bin 400 varile ulaştı.

Dünyanın en büyük mazot ihracatçısı ABD olurken Rusya ikinci, Suudi Arabistan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 40 ülkenin bulunduğu sıralamada 21'inci oldu.

ABD tek başına dünya mazot ihracatının yüzde 15,4'ünü gerçekleştiriyor

ABD, günlük 1 milyon 264 bin varillik mazot ihracatıyla dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

ABD'nin küresel mazot ihracatındaki payı yüzde 15,4'e ulaşıyor. Bu da dünyada ihraç edilen yaklaşık her 6,5 varil mazottan birinin ABD kaynaklı olduğunu gösteriyor.

ABD'nin güçlü rafineri altyapısı, ülkenin mazot ihracatındaki liderliğinin temel unsurlarından biri.

Ocak 2026 itibarıyla ülkede faaliyete uygun 130 rafineri bulunurken toplam ham petrol işleme kapasitesi günlük 18,2 milyon varile ulaşıyor.

Bu kapasite, ABD'nin yalnızca kendi akaryakıt ihtiyacını karşılamasını değil, uluslararası piyasalara büyük miktarda rafine petrol ürünü sunmasını da sağlıyor.

Rusya ikinci, Suudi Arabistan üçüncü sırada

Dünyanın ikinci büyük mazot ihracatçısı Rusya oldu.

Rusya, 2025 yılında günlük ortalama 783 bin 400 varil mazot ihraç ederek küresel pazardan yüzde 9,5 pay aldı.

Suudi Arabistan ise günlük 678 bin 200 varillik ihracatla üçüncü sıraya yerleşti. Ülkenin dünya mazot ihracatındaki payı yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

İlk üç ülkenin toplam payı yüzde 33,2'ye ulaştı.

Başka bir ifadeyle dünyada ihraç edilen her üç varil mazottan yaklaşık biri ABD, Rusya ve Suudi Arabistan tarafından sağlandı.

Hindistan ve Güney Kore ilk beşi tamamladı

Mazot ihracatında dördüncü sırayı günlük 567 bin 100 varille Hindistan aldı.

Hindistan'ın küresel ihracattaki payı yüzde 6,9 oldu.

Beşinci sıradaki Güney Kore ise günlük 561 bin 100 varil mazot ihraç etti ve yüzde 6,8 paya ulaştı.

Böylece ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Hindistan ve Güney Kore'den oluşan ilk beş ülke, dünya mazot ihracatının yüzde 46,9'unu gerçekleştirdi.

Bu yoğunlaşma, büyük rafineri merkezlerinde yaşanabilecek üretim veya ihracat kesintilerinin uluslararası akaryakıt piyasalarını neden yakından ilgilendirdiğini ortaya koyuyor.

Türkiye 21'inci sırada: Dünya pazarından aldığı pay yüzde 1

Türkiye, 2025 yılında günlük ortalama 78 bin 900 varillik mazot ihracatıyla dünyanın en büyük 21'inci mazot ihracatçısı oldu.

Türkiye'nin küresel mazot ihracatındaki payı yüzde 1 olarak hesaplandı.

Yıllık ortalamadan hareketle yapılan hesaplamaya göre Türkiye'nin toplam mazot ihracatı yaklaşık 28,8 milyon varile karşılık geliyor.

Türkiye'nin günlük ihracatı, listenin zirvesindeki ABD'nin yaklaşık on altıda biri düzeyinde kaldı.

Buna karşılık Türkiye; Tayland, Birleşik Krallık, Fransa, Polonya, Norveç ve Brezilya gibi ülkelerin önünde yer aldı.

Avrupa'daki büyük rafineri ve ticaret merkezleriyle karşılaştırıldığında ise Hollanda, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan ve İspanya'nın Türkiye'nin üzerinde bulunduğu görüldü.

Türkiye'nin listede yer alması, ülkenin mazot ihracatı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ancak bu veri tek başına Türkiye'nin mazotta net ihracatçı olduğu anlamına gelmiyor. Bunun için aynı dönemdeki ithalat miktarının da dikkate alınması gerekiyor.

Hollanda ve Singapur'un sırrı: Petrol üretiminden çok ticaret merkezi olmak

Mazot ihracatı sıralamasının dikkat çekici sonuçlarından biri de büyük petrol üreticisi olmayan ülkelerin üst sıralarda bulunması.

Hollanda günlük 459 bin 800 varillik ihracatla altıncı, Singapur 365 bin 900 varille yedinci, Belçika ise 230 bin 500 varille dokuzuncu sırada yer aldı.

Bu üç ülke dünya mazot ihracatının toplam yüzde 12,9'unu gerçekleştiriyor.

Ancak bu ihracatın tamamı söz konusu ülkelerin kendi rafinerilerinde üretilen mazottan oluşmuyor.

Hollanda, Singapur ve Belçika aynı zamanda önemli depolama, harmanlama ve yeniden ihracat merkezleri.

Bu nedenle yüksek ihracat rakamları, ülkelerin yalnızca üretim kapasitesini değil, uluslararası enerji ticaretindeki lojistik rollerini de yansıtıyor.

Avrupa mazot ihracatında ilk sırada ama ithalata da bağımlı

Bölgesel dağılımda Avrupa, günlük 2 milyon 904 bin 100 varillik ihracatla dünya toplamının yüzde 35,3'ünü oluşturdu.

Asya-Pasifik bölgesi yüzde 28,9 ile ikinci, Kuzey Amerika yüzde 18,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Orta Doğu'nun payı yüzde 15 olurken Afrika yüzde 2, Latin Amerika ise yüzde 0,7 seviyesinde kaldı.

Avrupa'nın yüksek ihracat hacmine rağmen bölge genelinde mazotta net ithalatçı olması dikkat çekiyor.

Bunun nedenlerinden biri Avrupa ülkeleri arasındaki yoğun rafine ürün ticareti. Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkeler komşu ülkelere mazot sevk ederken bölge aynı zamanda ABD, Hindistan ve Orta Doğu'dan da ürün ithal ediyor.

ABD ve Rusya'nın ihracat kararları neden önemli?

ABD ile Rusya, 2025 yılında küresel mazot ihracatının toplam yüzde 24,9'unu gerçekleştirdi.

Bu nedenle iki ülkede alınan ihracat kararları uluslararası mazot piyasaları açısından büyük önem taşıyor.

Rusya, Temmuz 2026'da mazot ihracatına yönelik geniş kapsamlı kısıtlamalar uygulamaya başladı. Bu önlemler daha sonra eylül ayına kadar uzatıldı.

ABD'de de Eylül 2026'da akaryakıt ihracatının sınırlandırılması ihtimali gündeme geldi.

Ancak ihracat kısıtlamaları yalnızca dış piyasaları etkilemiyor. Rafinerilerin dış satış imkânlarının azalması, üretim kararlarını ve benzin ile jet yakıtı gibi diğer ürünlerin arzını da etkileyebiliyor.

Bu nedenle mazot ihracatına yönelik müdahaleler, küresel enerji ticaretinde hem arz güvenliği hem de fiyatlar açısından yakından takip ediliyor.