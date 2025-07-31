MEÜ, otoparktaki GES’le 60 milyonluk tasarruf edecek

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca finanse edilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında, tıp fakültesi hastanesi önündeki otopark çatısının güneş enerji santrali (GES) panelleriyle donatıldığını anımsattı. Hastane, tıp, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinde enerji verimliliği sağlaması amaçlanan projenin geçtiğimiz nisan ayında faaliyete geçtiğini kaydeden Yaşar, çevre duyarlılığının yansıması olan GES’lerin, ciddi bir ekonomik katkı potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. 28 Temmuz itibariyle, 3 ayda 1 milyon 919 bin kilovat saatin üzerinde elektriğin güneşten temin edildiğini aktaran Yaşar, “Yaklaşık 11 milyon TL ekonomik kazanç elde edildi. Proje kapsamında yıllık yüzde 40 enerji, 60 milyon TL de ekonomik tasarruf hedefliyoruz. Projemizin bundan sonraki etabı, üniversitemizin onkoloji hastanesi otoparkına kurulacak GES’le devam edecek” dedi.



Otomatik sistem verimliliğe katkı sağlıyor

Karbon ayak izini azaltacak bir kampüs modeli inşa ettiklerine dikkat çeken Yaşar, proje kapsamında hastane ile mimarlık fakültesinin mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerinin yenilendiğini ifade ederek, “Yeni sistemin yazılım tabanlı uygulamaları sayesinde, akşam kapanan birimlerin aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri otomatikman devre dışı kalıyor. Böylelikle enerji tasarruf oranları artıyor. Bizler için büyük önem taşıyan bu proje, çevreye duyarlı, teknolojiyle entegre ve sürdürülebilir üniversite vizyonumuzun önemli bir adımıdır” diye konuştu.